15:52 | 29.05.2020

DGAP-News: Fyber N.V.: veröffentlicht Ergebnisse für erstes Quartal 2020

DGAP-News: Fyber N.V. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Fyber N.V.: veröffentlicht Ergebnisse für erstes Quartal 2020



29.05.2020 / 15:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fyber N.V. veröffentlicht Ergebnisse für erstes Quartal 2020

36 % Wachstum im programmatischen Geschäft gegenüber dem Vorjahr



Key Facts Q1 2020 - Umsatzerlöse in Höhe von 30,7 Mio. EUR, Bruttoergebnis von 4,5 Mio. EUR - 36 % Wachstum im programmatischen Geschäft gegenüber dem Vorjahr - 38 % Wachstum des bereinigten EBITDA auf -0,8 Mio. EUR - Umsatzwachstum durch erhöhten Anteil von Videowerbung

Berlin, 29. Mai 2020 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen", FSE:FBEN), ein führendes Werbe-Technologieunternehmen, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2020 und bestätigte damit die im April 2020 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 30,7 Mio. EUR (Q1 2019: 27,5 Mio. EUR) bei einem bereinigten EBITDA von -0,8 Mio. EUR (Q1 2019: -1,3 Mio. EUR). Die operative Kostenbasis wurde um

17 % gesenkt, hauptsächlich ermöglicht durch die Reduzierung der Kosten in den Bereichen "Sales und Marketing" sowie "General und Administration". Das 12 % Wachstum des Gesamtumsatzes in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 im Jahresvergleich wurde durch den 36 % Anstieg des programmatischen Geschäfts erzielt, das sich auf 19,6 Mio. EUR belief und 65 % des Umsatzes ausmachte. Diese Entwicklung wurde durch das Wachstum im Bereich "Full Screen Werbung" mit den Werbeformaten "Rewarded Video" und "Interstitials" auf dem Fyber Marketplace ermöglicht.

Das nicht-programmatische Geschäft - hauptsächlich bestehend aus dem incentivierten Werbeformat "Offer Wall Edge" - wurde durch einen generellen Marktrückgang im Jahr 2019 negativ beeinflusst. Fyber setzt die im letzten Jahr gestarteten Initiativen fort, um die Basis ihrer Umsatzgenerierung aus dem Produkt "Offer Wall" weiter zu diversifizieren und die Auswirkungen des veränderten Marktumfelds auszugleichen, mit dem Plan im Jahr 2020 mit diesem Format zum Wachstum zurückzukehren. Ziv Elul, CEO von Fyber: "Der programmatische Handel bleibt unser derzeitiger Wachstumsmotor und die Zukunft des Unternehmens. Im ersten Quartal haben wir unsere Produkt-Roadmap eingehalten und unseren Anteil an den Einnahmen aus der Videowerbung erfolgreich ausgebaut. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und legen unseren Innovations- und Vertriebsfokus weiterhin auf dieses interaktive, hochwertige Format.

Trotz der negativen Auswirkungen von COVID-19 auf den Gesamtmarkt und unser Umsatzpotenzial im März ist es uns gelungen, im ersten Quartal ein solides Umsatzwachstum von 12 % im Jahresvergleich zu erzielen, das von dem programmatischen Geschäft getragen wird".



Der vollständige Zwischenbericht steht auf der Fyber-Webseite unter folgendem Link zur Verfügung: https://investors.fyber.com/reports-presentations

Kennzahlen 1. Quartal Gesamtjahr In Mio. EUR 2020 2019 Veränderung ggü. Vj. 2019 Umsatzerlöse 30,7 27,5 12 % 119,0 Umsatzkosten -26,2 -22,6 16 % -99,5 Bruttoergebnis 4,5 4,9 -8 % 19,5 EBITDA* -0,8 -1,3 38 % -2,7 *Hinweis: Ungeprüftes bereinigtes EBITDA ohne einmalige Sondereffekte, kein gemäß IFRS ermittelter Wert.





###



Über Fyber

Fyber ist ein führendes Werbe-Technologieunternehmen, welches eine Plattform der nächsten Generation für den programmatischen Handel mit Werbeanzeigen in einem daten­gesteuerten Umfeld entwickelt. Die Mission von Fyber ist es, das Erstellen qualitativ hochwertiger Inhalte zu fördern, indem App-Entwickler in die Lage versetzt werden, den wahren Wert ihres Werbepotenzials mithilfe von modernsten Technologien, innovativen Anzeigenformaten und datenbasierter Entscheidungsfindung zu steigern. Fyber betreibt Büros in Berlin, Tel Aviv, San Francisco, New York, London, Peking und Seoul und beschäftigt über 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Symbol "FBEN" notiert.





Ansprechpartnerin für Investoren

Sabrina Kassmannhuber

ir@fyber.com

+49 30 609 855 555







29.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fyber N.V. Wallstr. 9-13 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 609 855 528 E-Mail: governance@fyber.com Internet: https://investors.fyber.com/ ISIN: NL0014433377 WKN: A2P1Q5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1059467

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1059467 29.05.2020