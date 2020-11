9:15 | 02.11.2020

DGAP-News: GECCI bietet 6,00%-Anleihe zur außerbörslichen Zeichnung an: Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios

02.11.2020 / 09:15

- Unternehmensanleihe: Volumen bis zu 8 Mio. Euro, Festzins 6,00 % p.a., Laufzeit 7 Jahre

- Außerbörsliche Zeichnungsfrist vom 02. bis 13. November 2020

- Realisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und langfristige Vermietung im Wege der Mietübereignung

- Gut planbare Mieterträge und hohe Cashflows für Zins- und Rückzahlung der Anleihe

Nettlingen, 02. November 2020: Der Erwerb von Wohneigentum ist Lebenstraum, Kapitalanlage und Altersvorsorge. Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte innerhalb eines einzigartigen Konzepts. Den Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser finanziert GECCI unter anderem über Unternehmensanleihen. So bietet das Unternehmen ab heute ein Wertpapier mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,00 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren zur außerbörslichen Zeichnung an. Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289QS7) kann auf dem Online-Zeichnungsportal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. Die Zeichnungsfrist läuft vom 02. bis 13. November 2020. Anschließend kann das Wertpapier an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de und www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Download zur Verfügung. "Mit GECCI investieren Anleger in den Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios für die Zins- und Rückzahlung der Anleihe. Unsere Finanzplanung ist konservativ und auf eine Vorhaltung hoher Liquidität zur Sicherstellung eines schnellen Baufortschritts und der Anleihebedienung ausgerichtet. Die DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Geschäftsmodell bezüglich der Kapitaldienstfähigkeit der Anleihe geprüft", sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe. Er haftet als persönlich haftender Gesellschafter mit seinem Privatvermögen für die Anleihe. "Neben den Anleihemitteln finanzieren wir den Aufbau unseres Wohnimmobilienportfolios über langfristige und sehr zinsgünstige Bank- und KfW-Darlehen. Mezzanine-Kapital und Private Equity nutzt GECCI nicht."

Geschäftsmodell ermöglicht gut planbare Mieterträge und hohe Cashflows

Alleinstellungsmerkmal von GECCI ist die Mietübereignung. Die Gruppe ist nicht nur für die Realisierung der Objekte verantwortlich, sondern bietet Kunden mit der Mietübereignung einen einzigartigen Weg zum Eigentum. Dazu wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 bis maximal 32 Jahren sowie eine notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Der Vertrieb läuft über GECCI Rent and Buy(R) (Einfamilienhäuser) und GECCI Living(R) (Mehrfamilienhäuser). Das Geschäftsmodell ermöglicht GECCI nach der Fertigstellung der Objekte gut planbare Mieterträge und hohe Cashflows. Ziel ist es, in den nächsten 5 Jahren bundesweit mindestens 40 Eigenheime und 20 Mehrfamilienhäuser mit je 11 Wohneinheiten zu realisieren und somit ein cashflow-starkes Wohnimmobilienportfolio aufzubauen. Die ersten 17 Massivhäuser sind bereits bestellt und entwickelt. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen.

Eckdaten zur 6,00%-GECCI-Anleihe:

Emittent: GECCI Investment KG

Emissionsvolumen: bis zu 8 Mio. Euro

ISIN / WKN: DE000A289QS7 / A289QS

Zinssatz (Kupon): 6,00 % p.a.

Zeichnungsfrist: 02. bis 13. November 2020

Zeichnungsmöglichkeit: www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Laufzeit: 7 Jahre (bis 30. September 2027)

Zinszahlungen: jährlich, jeweils am 1. Oktober

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (nicht nachrangig)

Börsennotierung: Börse Frankfurt, voraussichtlich ab 16. November 2020

