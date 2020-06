9:22 | 02.06.2020

DGAP-News: Gerry Weber erhält breite Zustimmung zur Umsetzung des neuen Zukunftskonzepts

DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

Gerry Weber erhält breite Zustimmung zur Umsetzung des neuen Zukunftskonzepts



02.06.2020 / 09:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung



GERRY WEBER erhält breite Zustimmung zur Umsetzung des neuen Zukunftskonzepts für Bewältigung der Folgen der Corona-Krise - Überragende Mehrheit der Gläubiger stimmt Teilstundung

von Forderungen zu - Zukunftskonzept wird nun zügig umgesetzt - "Unter Hochdruck überzeugenden Plan erarbeitet"

Halle/Westfalen, 02. Juni 2020 - Die GERRY WEBER International AG hat für ihr neues Konzept zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise breite Zustimmung erhalten. Als Eckpfeiler des Konzepts hat die Gesellschaft nunmehr von dem Großteil ihrer ehemaligen Insolvenzgläubiger einen Beitrag in Form einer vorübergehenden Teilstundung erhalten. Die Gläubiger haben mit überragender Mehrheit dem Konzept zugestimmt, in dem sie im Kern 35 Prozent ihrer Forderungen bis zum 31. Dezember 2023 stunden, die ihnen dann nachgezahlt werden sollen. Parallel dazu haben die sogenannten Plansponsoren als Eigentümer der Gesellschaft ihre angekündigte Unterstützung verbindlich zugesagt und leisten demnach ebenfalls erhebliche Beiträge zur Sanierung des Unternehmens. "Wir haben in den vergangenen Wochen unter Hochdruck ein umfangreiches Zukunftskonzept erarbeitet, das alle Beteiligte überzeugt, auch wenn es ihnen schmerzhafte Beiträge abverlangt", sagt Florian Frank, Mitglied des Vorstands der GERRY WEBER International AG und Chief Restructuring Officer (CRO). Neben der Teilstundung von Forderungen durch die Gläubiger sieht das Zukunftskonzept den Abbau von mehr als 200 Arbeitsplätzen vor. Dazu wurden mit den Arbeitnehmervertretern und der zuständigen Gewerkschaft entsprechende Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen vereinbart. Des Weiteren sind mit Geschäftspartnern und Lieferanten Verträge neuverhandelt worden, mit dem Ziel, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Darüber hinaus werden die Eigentümer von GERRY WEBER ebenfalls erhebliche Beiträge leisten, wozu auch die Aufstockung der Betriebsmittellinie zählt. Das Zukunftskonzept wird nun zügig umgesetzt. Ein Programm zur Schließung von Retail-Flächen ist in diesem Konzept nicht vorgesehen. Allerdings sieht das Programm weitere Zugeständnisse der Vermieter vor, ohne die Schließungen nicht zu vermeiden wären. Das Zukunftskonzept ist notwendig geworden, nachdem im Zuge der Auswirkungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nahezu alle Verkaufsflächen des Unternehmens ab Mitte März 2020 auf behördliche Anweisung hin geschlossen wurden. Dies hat für GERRY WEBER zu einem unwiederbringlichen Umsatzausfall von deutlich mehr als EUR 100 Mio. geführt. Mittlerweile sind alle Geschäfte im Inland wieder geöffnet. Zwar ist die Kundenfrequenz wie erwartet geringer als vor der Corona-Krise, jedoch steigen die Umsätze per Kundin sowie die Erlöse im Online-Geschäft - ausgehend von jeweils geringen Niveaus - in den vergangenen Wochen kontinuierlich an. Über die GERRY WEBER Gruppe

Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle / Westfalen ist mit über 3.000 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit hochwertige und trendorientierte Mode in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com PRESSEKONTAKT

Kristina Schütze

Head of Corporate Communications / Pressesprecherin

Telefon: +49 (0)5201 185 320

Mobil: +49 (0)172 577 54 36

Email: kristina.schuetze@gerryweber.com Kontakt Investor Relations

Gundolf Moritz

Mirnock Consulting GmbH

Tel: +49 6227 732772‬

Mail: gmoritz@mirnock-consulting.de

02.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: ir@gerryweber.com Internet: http://group.gerryweber.com ISIN: DE000A255G36 WKN: A255G3 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1060455

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1060455 02.06.2020