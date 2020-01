9:30 | 27.01.2020

DGAP-News: Green Genius sichert sich mit Capcora EUR 30 Mio. für Erneuerbare Energien Projekte in Europa

Green Genius sichert sich mit Capcora EUR 30 Mio. für Erneuerbare Energien Projekte in Europa



27.01.2020 / 09:30

Green Genius, die Erneuerbaren Energien Sparte der Modus Group, hat von dem Kreditfonds Eiffel Energy Transition eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 30 Mio. EUR erhalten. Das Unternehmen plant die Mittel für die Entwicklung und den Bau von regenerativen Energieprojekten in ganz Europa zu verwenden. Die Privatplatzierung wurde von Capcora begleitet - ein in Deutschland ansässiges Beratungshaus - welches als Financial Advisor auf Seiten von Green Grenius agierte.



"Diese Transaktion ist bemerkenswert, da das Darlehen nicht auf Projektebene, sondern auf der Ebene unserer europäischen Plattform, in der wir die erneuerbaren Aktivitäten unserer Gruppe gebündelt haben, gewährt wurde. Das gewonnene Vertrauen eines Finanzinstituts wie der Eiffel Investment Group ist ein Beweis für unsere Stabilität und unsere Kompetenzen bei der Entwicklung und dem Bau von Erneuerbare Energien Projekten", so Ruslanas Sklepovičius, Mitglied des Verwaltungsrates der Modus Group, zuständig für den Bereich erneuerbare Energien und die CEO von Green Genius.



Green Genius hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren zu den Top 25 Projektentwicklern im europäischen Erneuerbaren Energien Bereich aufzusteigen. Derzeit entwickelt Green Genius Solar- und Biogasprojekte in 6 europäischen Märkten: Litauen, Polen, Ukraine, Weißrussland, Spanien und Italien. Das Unternehmen strebt daneben eine Expansionskurs in weiteren mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE Staaten) an.



In 2019 hat sich das Investitionsvolumen von Green Genius in erneuerbare Energien gegenüber 2018 mehr als verdoppelt und erreichte EUR 115 Mio. Das Unternehmen plant, die Investitionen in diesem Bereich weiter zu steigern. Bis 2025 will Green Genius eine Gesamtkapazität von 1,5 GW an erneuerbaren Energien erreichen.



"Nach sorgfältiger Prüfung aller eingegangenen Angebote haben wir uns aus mehreren Gründen für eine Partnerschaft mit Eiffel Energy Transition entschieden. Für Green Genius war es erstens wichtig, eine Finanzierung zu optimalen Konditionen aufzunehmen, zweitens die Mittel flexibel in Projekte in europäischen Märkten einsetzen zu können und zu guter Letzt einen Partner zu finden, der die Branche kennt und schnelle Entscheidungen treffen kann. All diese Ziele haben erreicht", erklärt Rokas Bancevičius, CFO von Green Genius.



"Das Geschäft von Green Genius ist ein Mix aus Entwicklung und Verkauf von Projekten sowie dem parallelen Bestandsaufbau, was für klassische Kreditgeber nicht einfach zu bewerten ist. Mit einer klar definierten Strategie für die jeweiligen Märkte und jedes einzelne Projekt sowie einem nachvollziehbaren Entwicklungsfahrplan für die nächsten Jahre konnten wir jedoch diverse interessante Angebote von unterschiedlichen internationalen Kreditgebern erhalten", erklärt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.



Über Green Genius

Green Genius ist ein Unternehmen, aktiv im Bereich der erneuerbaren Energien, und Teil der Modus Group. Die Modus Group ist eine internationale Unternehmensgruppe, die sich hauptsächlich auf erneuerbare Energien (Green Genius), Mobilitätsdienste (CityBee), intelligente Parklösungen (Parkdema) und Automotive konzentriert. Die Gruppe verwaltet ein Netzwerk von Repräsentanzen renommierter Automobilmarken, darunter Porsche, Fiat, Bentley, Maserati usw. Die Gruppe ist in 9 europäischen Märkten tätig: Litauen, Lettland, Estland, Polen, Ukraine, Weißrussland, Niederlande, Spanien und Italien

www.greengenius.eu



Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

