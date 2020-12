14:50 | 11.12.2020

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert seinen belgischen Produktionsstandort für Druckchemikalien an die DC Druck Chemie GmbH

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert seinen belgischen Produktionsstandort für Druckchemikalien an die DC Druck Chemie GmbH



11.12.2020

- Stärkung der Liquidität für Zukunftsinvestitionen / in Covid-19 Zeiten - Heidelberg bietet Druckchemikalien auch in Zukunft als Teil der Consumablesstrategie an Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Rahmen ihrer avisierten Fokussierung auf Kernaktivitäten und Portfolioanpassungen seinen belgischen Produktionsstandort für Druckchemikalien an die DC Druck Chemie GmbH (Druck Chemie), ein Tochterunternehmen der Langley Holdings PLC, UK, verkauft. Langley Holdings ist ein international aufgestellter Engineering-Konzern, der Investitionsgüter für unterschiedlichste Industrien weltweit produziert, u a. auch für die Druckindustrie. Die Veräußerung umfasst die Firmen BluePrint Products NV und Hi-Tech Chemicals BV am Standort Kruibeke, Belgien. An dem Standort werden hochwertige Druckchemikalien im Flexo- und Offsetdruck vorwiegend für den Verpackungs- und Akzidenzmarkt entwickelt und hergestellt, die auch weiterhin von Heidelberg als Teil der Gesamt-Consumablesstrategie angeboten werden. Mit dem Verkauf geht der Standort und insgesamt rund 40 Mitarbeiter an Druck Chemie über. Heidelberg erzielt einen Kaufpreis von rund 20,5 Millionen Euro. Der Verkauf ist zum heutigen Tage wirksam. "Mit dem Rückzug aus der Herstellung von Druckchemikalien kommen wir mit unserer Neuausrichtung und der Konzentration auf unsere Kernaktivitäten ein gutes Stück voran", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. "Die hierdurch freiwerdenden Mittel werden wir dafür nutzen, unsere Liquidität in Zeiten der Covid-19 Pandemie zu sichern und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben." "Ich freue mich, die Firmen BluePrint Products und Hi-Tech Chemicals bei Druck Chemie willkommen zu heißen. Diese Übernahme passt hervorragend und wird unser Angebot für die Druckindustrie weiter stärken", sagte William Langley, Board Director, Langley Holdings PLC. https://www.druckchemie.com/de-DE

