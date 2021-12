DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an der $32m Serie B Finanzierungsrunde von NewtonX



16.12.2021 / 09:03

Heliad Equity Partners beteiligt sich an der $32m Serie B Finanzierungsrunde von NewtonX

Frankfurt am Main, 16. Dezember 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) investiert einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag in NewtonX. Die $32m Serie B Runde wurde angeführt von Marbruck Investments mit Beteiligung des von UBS O'Connor unterstütztem Level One Fonds und Gaingles, sowie von den Bestandsinvestoren Two Sigma, Third Prime, XFund, Story Ventures und Switch.

Das in den US ansässige Unternehmen wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass sich Unternehmensstrategen, Führungskräfte und Fachleute auf validierte, umsetzbare Erkenntnisse verlassen müssen, um in der heutigen globalen Innovationswirtschaft wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Wirtschaftsvertreter sind sich einig, dass datengesteuerte Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben. Während 98% der Führungskräfte den Bedarf an qualitativ hochwertigen Daten bestätigen, haben nur 51% Zugang zu den Daten, die sie benötigen; und es herrscht ein großes Misstrauen gegenüber den verfügbaren Informationen (Experian).

Die KI-gesteuerte B2B-Marktforschungs- und Intelligence-Lösung von NewtonX löst dieses Vertrauensdefizit gegenüber Daten auf. Mit einem jährlichen Wachstum von mehr als 130% bedient NewtonX Organisationen aller Größen und Branchen, von Fortune 500 bis hin zu Top-Beratungsunternehmen, Finanzinstituten, führenden Marktforschungsunternehmen und mittelständischen Unternehmen. "Zusammen mit unseren hoch geschätzten Kunden wie Microsoft, Fortune und Pinterest, hat NewtonX einen neuen Standard für Datenvalidität in der B2B-Marktforschung geschaffen und den Zugang zu authentischen Erkenntnissen für mehr Geschäftskunden als je zuvor ermöglicht. Jeden Tag können Führungskräfte und Fachleute zuversichtlich in ihren Unternehmen Entscheidungen treffen, die durch die von NewtonX gelieferten Erkenntnisse zu den erwarteten Ergebnissen führen", sagt Sascha Eder, CEO und Co-Founder von NewtonX.

Führungskräfte müssen jeden Tag Hunderte von Entscheidungen treffen, wobei es sich bei diesen Entscheidungen oft um Herausforderungen handelt, die bereits von anderen gelöst wurden. Der ultimative Wettbewerbsvorteil bei der Entscheidungsfindung liegt darin, die Führungskräfte mit denjenigen in Kontakt zu bringen, die bereits über die Antworten verfügen. Die meisten Marktforschungsanbieter verlassen sich jedoch auf statische Expertennetzwerke, Panels oder Forschungsmitarbeiter, um auf klassischen Weg Experten zu erreichen und sind daher nicht in der Lage, diese Fachleute effektiv zu verbinden.

NewtonX geht dieses Problem mit seinem "Open-Network"-Ansatz auf eine andere Art und Weise an: Die KI-Technologie von NewtonX scannt über 1,1 Milliarden Experten in 140 Branchen und identifiziert automatisch die qualifiziertesten Fachleute für den Austausch von Erkenntnissen. NewtonX ist dadurch in der Lage, täglich Hunderttausende von Fachleuten zu gewinnen, um diese mit Geschäftsführern in Verbindung zu bringen, die Lösungen zu ihren Fragestellungen benötigen. Die Erkenntnisse werden in Form von Expertenberatungen, Umfragen mit 10 bis 10.000 Teilnehmern oder persönlichen Treffen vermittelt.

Die neue Finanzierung wird für den Ausbau der Technik, der Weiterentwicklung der Produktreihe und den Aufbau der Vertriebs- und Marketingteams verwendet, um den Bekanntheitsgrad von NewtonX bei Führungskräften zu erhöhen. In dem Bestreben, den Zugang zu den hochwertigen B2B-Insights von NewtonX weiter zu demokratisieren, werden Kunden bald in der Lage sein, schneller als je zuvor Antworten auf ihre geschäftlichen Fragen zu erhalten und auf syndizierte Forschung zuzugreifen - und das alles zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher B2B-Marktforschung.

"Als Beteiligungsgesellschaft kennen und schätzen wir den Wert von relevanten und validierten Daten für den Entscheidungsprozess. Wir sind überzeugt, dass die Technologie von NewtonX ein Game Changer in einem immer noch sehr traditionellen und vor allem sehr großen Markt ist. In einer immer komplexeren Umgebung und bei kritischen Geschäftsentscheidungen ist letztendlich jedes Unternehmen auf die richtige Datengrundlage angewiesen. Das herausragende Team von NewtonX hat den Product-Market-Fit und ist jetzt in der richtigen Position international zu expandieren", sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.

Über NewtonX

NewtonX arbeitet mit den weltbesten Beratungsfirmen, Marketingexperten und Technologieunternehmen zusammen. Mit seinen Kunden etabliert das Team einen neuen Standard an Vertrauen im Bereich B2B Research. NewtonX nutzt ein offenes Netzwerk von 1,1 Milliarden Professionals, um die herausforderndsten Fragen mit genau den Experten zusammenzubringen, die die richtige Antwort kennen. Zum Erreichen dieses Ziels nutzt NewtonX eine eigens und hoch-entwickelte Suchmaschine - der NewtonX Wissensgraph, welcher genau die richtigen Experten mit den entsprechenden Kundenanfragen zusammenbringt und sicherstellt, dass jeder Experte 100% verifiziert ist. Kunden können damit auf einer sicheren und vertrauenswollen Basis die richtigen Entscheidungen treffen.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

