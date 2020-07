13:36 | 30.07.2020

DGAP-News: HMS Bergbau AG: Verschiebung der für den 20. August 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

DGAP-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

HMS Bergbau AG: Verschiebung der für den 20. August 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung



30.07.2020 / 13:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News vom 30. Juli 2020



HMS Bergbau AG: Verschiebung der für den 20. August 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung - Neuer HV-Termin: 8. September 2020 Berlin, 30. Juli 2020: Der Aufsichtsrat der HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, gibt die Verschiebung der Hauptversammlung vom 20. August 2020 auf den 8. September 2020 bekannt. Die durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13. Juli 2020 für den 20. August 2020 einberufene ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG wurde abgesagt ist damit gegenstandslos. Als neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung ist der 8. September 2020 vorgesehen. Grund für die Verschiebung der Hauptversammlung ist eine Änderung hinsichtlich der beabsichtigten Neuwahl des Aufsichtsrats. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Erze, Düngemittel oder Zementprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.





Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com Kontakt:Unternehmenskontakt:HMS Bergbau AGAn der Wuhlheide 23212459 BerlinT.: +49 (30) 65 66 81-0F: +49 (30) 65 66 81-15E-Mail: info@hms-ag.comURL: www.hms-ag.comHMS Investor Relations Kontakt:GFEI AktiengesellschaftOstergrube 1130559 HannoverT.: +49 (511) 47 40 23 00F.: +49 (511) 47 40 23 19www.gfei.agE-Mail: investors@hms-ag.com

30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin Deutschland Telefon: 030 65 66 81-0 Fax: 030 65 66 81-15 E-Mail: hms@hms-ag.com Internet: www.hms-ag.com ISIN: DE0006061104 WKN: 606110 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1106367

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1106367 30.07.2020