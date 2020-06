DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

home24 SE: Trading Update: home24 hebt die Prognose für 2020 nach starkem Q2 2020 an



01.07.2020 / 01:00

Trading Update: home24 hebt die Prognose für 2020 nach starkem Q2 2020 an

Der Auftragseingang lag in Q2 2020 währungsbereinigt circa 70 % über dem Niveau des Vorjahresquartals und profitierte davon, dass sich die starke Nachfrage-Dynamik des Aprils über das gesamte Quartal erstreckte. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen erwartet home24 für Q2 2020 ein signifikantes, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von circa 45 %, da ein Teil des Auftrageingangs erst in Q3 2020 realisiert werden wird.

Signifikante Profitabilitätsverbesserung mit einem positiven, bereinigten EBITDA in der ersten Jahreshälfte 2020 und nicht nur - wie zuvor angekündigt - in Q2 2020.

Die starken Quartalsergebnisse spiegeln sich auch in einer positiven Cashflow-Entwicklung wider. Die Cash-Position verbesserte sich zu Ende Q2 2020 auf circa 46 Millionen Euro (Q1 2020: 43 Millionen Euro).

Finanzieller Ausblick für 2020 nach oben korrigiert: home24 plant 2020 mit einem Umsatzwachstum unter konstanter Währung in einer Größenordnung von mindestens +15 % (bisher 10 % bis 20 %) und erwartet darüber hinaus für das Gesamtjahr 2020 eine positive, bereinigte EBITDA-Marge (bisher in einer Spanne von plus bis minus 2 %).

Berlin, 1. Juli 2020 - Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen erwartet die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") für Q2 2020 ein signifikantes, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von circa 45 %. Unter Berücksichtigung der Fremdwährungseffekte bedeutet das für Q2 2020 eine Steigerung von circa 40 %. Die positive Entwicklung, die sich bereits im April abzeichnete, setzte sich im gesamten zweiten Quartal fort, da auch die Wiedereröffnung der stationären Geschäfte die starke Nachfrage nach Online-Angeboten nicht einbremsen konnte. Infolgedessen stieg der Auftragseingang im Vergleich zu Q2 2019 währungsbereinigt um circa 70 % an, was darauf zurückzuführen ist, dass die Kunden aufgrund der COVID 19-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen. Da einige Bestellungen erst noch in den Folgemonaten ausgeliefert werden, wird sich der erhöhte Auftragseingang aus Q2 2020 auch noch positiv auf den Umsatz in Q3 2020 auswirken.

Das bereinigte EBITDA wurde durch den großen Umsatzschub, infolgedessen Marketingausgaben reduziert werden konnten, sowie durch operative Skaleneffekte positiv beeinflusst. Somit wird nicht nur das zweite Quartal 2020 das profitabelste Quartal in der Geschichte des Unternehmens sein, sondern auch das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2020 voraussichtlich deutlich positiv ausfallen.

Der Cashflow des Unternehmens wurde durch die operative Profitabilität in Q2 2020 positiv beeinflusst. Die Cash-Position erhöhte sich zu Ende Juni 2020 auf circa 46 Millionen Euro.

Angepasster finanzieller Ausblick

Auf Basis des starken ersten Halbjahres 2020, und unter der Annahme keiner signifikanten nachteiligen makroökonomischen Entwicklung verursacht durch die COVID-19 Pandemie, hebt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens 15 % (bisher +10 % bis +20 %). Darüber hinaus geht home24 für das Gesamtjahr 2020 von einer positiven, bereinigten EBITDA-Marge (bisher in einer Spanne von plus bis minus 2 %) aus.

Die vollständigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht home24 am 18. August 2020.

