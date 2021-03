11:06 | 11.03.2021

DGAP-News: IGP Advantag AG: IGP Projekt entwickelt den zweiten greenovation campus als Startup-Center greenovation.ruhr in Essen

IGP Advantag AG: IGP Projekt entwickelt den zweiten greenovation campus als Startup-Center greenovation.ruhr in Essen



11.03.2021 / 11:06

Corporate News



IGP Advantag AG: IGP Projekt entwickelt den zweiten greenovation campus als Startup-Center greenovation.ruhr in Essen Berlin, 11.03.2021. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) entwickelt durch die IGP Projekt GmbH das Startup-Center in Essen. Auf rund 17.000 m2 Grundstücksfläche wird in naher Zukunft, nach der Vorstellung der IGP, ein Innovationszentrum mit Microliving-Angeboten sowie Gemeinschafts- und Veranstaltungsflächen entstehen. Das Projekt wird in Analogie zu dem bereits in Realisierung befindlichen greenovation campus in Berlin (greenovation.berlin) entwickelt. Unter dem Motto "low tech building meets high tech community" entsteht ein hochmoderner Niedrig-Energie-Campus, der eine Begegnungsstätte für etablierte Unternehmen aus der Wirtschaft mit Start-Up-Unternehmen sein wird. "Mit dem Konzept greenovation campus schaffen wir die ideale Arbeits- und Lebensumgebung für innovative Ideen und Geschäftsmodelle", äußerst sich Stefan Gräf begeistert und ergänzt, "wir hoffen, das Konzept auf weitere Standorte übertragen zu können." Der Entwicklungsauftrag hat einen Wert von rund 2,5 Mio. Euro und wird bis Mitte 2022 realisiert sein. Über die IGP Advantag AG:



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter. In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio ganz stark langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden ist.



Kontakt:



IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)2831.1348220

Mail: aktie@igp-advantag.ag

11.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: IGP Advantag AG Friedrichstraße 61 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 204 580 200 Fax: +49 30 210 15 111 E-Mail: r.heinzelmann@igp-advantag.ag Internet: www.igp-advantag.ag ISIN: DE000A1EWVR2 WKN: A1EWVR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt EQS News ID: 1174912

