DGAP-News: iMAPS ETI AG / Schlagwort(e): Börsengang

iMAPS ETI AG: iMaps Capital Markets bringt das nächste Vermögensverwalter-Zertifikat an die Börse



17.02.2020 / 15:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die iMaps ETI AG, der White Label Zertifikate-Emittent von iMaps Capital Markets, bringt ein weiteres innovatives Zertifikat an die Wiener Börse: Den PP Multi Asset Opportunities ETI (ISIN: CH0505798626).



Beim Basiswert des Zertifikates handelt es sich um ein Segregiertes Portfolio welches eine aktive Anlagestratgie anwendet, die vom deutschen Vermögensverwalter PP Asset Management entwickelt und umgesetzt wird.



Die Investmentstrategie des PP Multi Asset Opportunities ist eine dynamische Multi Asset Management-Strategie, die in drei verschiedenen Zeithorizonten investiert und handelt. Durch die Verteilung des Risikos auf 3 verschiedene Handelsmodelle ist es das Ziel von PP Multi Asset, eine positive Rendite ohne Benchmark zu erzielen.

Das Hauptaugenmerk der Handelsideen liegt auf der Aufdeckung von Anomalien, die auf Unterbewertung / Überbewertung, Sondersituationen, zyklischen Schwankungen, kurzfristigen Auswirkungen sowie technischen Analysen beruhen. Mit anderen Worten, die verschiedenen Handelsmodelle versuchen, die Trendumkehr vorherzusagen.

Das kurzfristige Handelsmodell konzentriert sich hauptsächlich auf die technische Analyse, während der mittel- bis langfristige Modellschwerpunkt auf der Fundamentalanalyse liegt.

Die Anlagestrategie aller 3 Modelle besteht darin, Alpha durch den Kauf von Long-Optionen (asymmetrische Risiko-Rendite) zu erzielen, gelegentlich abgesichert durch eine Aktienposition. Beta wird durch Investition in Futures generiert.

Das mehrschichtige Risikomanagement, das auf dem Anlagehorizont, einzelnen Aktien sowie dem Gesamtmarktrisiko basiert, minimiert die negativen Auswirkungen jeder Handelsposition auf das Gesamtportfolio.



Als Seedinvestor fungiert ein UCITS Fonds, welcher von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland verwaltet wird. "Die UCITS Eligible Assets Richtlinie stellt klar, dass UCITS Fonds in Zertifikate investierten dürfen, selbst wenn der Basiswert nicht als Zielinvestment nach UCITS zugelassen ist, sofern gewisse Kriterien erfüllt sind", hebt iMaps Capital Markets Gründer Andreas Wölfl die Vorteile von iMaps Zertifikaten als Diversifikationsinstrument im UCITS Fonds hervor.



Über iMaps Capital Markets

iMaps ETI AG ist ein Zertifikate-Emittent im Fürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Actively Managed Certificates and Fund-Linked Notes als öffentliches Angebot zu emittieren. Die iMaps Capital Markets Gruppe fokussiert sich darauf Vermögensverwaltern die Plattform zur Emission von Zertifikaten - entweder als Actively Managed Certificates oder Fund Linked Notes - zur Verfügung zu stellen. White Label Zertifikate stellen eine interessante, rasch wachsende und kostengünstige Alternative zu Fonds dar und dank dem gebilligten Wertpapierprospekt der iMaps ETI AG besteht die Möglichkeit diese in der gesamten EU öffentlich anzubieten.



Disclaimer: Der Wertpapierprospekt wurde von der FMA Liechtenstein gebilligt und ist auf der Website www.imaps-capital.com/etis kostenlos downloadbar.

17.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

