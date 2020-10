10:00 | 20.10.2020

Innovative e-Health Ideen gesucht: Bewerbungsstart für den Digitalen Gesundheitspreis 2021 Bis zum 30. November 2020 können sich Innovatoren und Gründer, deren e-Health-Lösungen das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern, für den Digitalen Gesundheitspreis 2021 bewerben; der Preis ist mit einer Gesamtsumme von 60.000 Euro dotiert.

Mit den #TrendingTopics setzt Novartis vier Themenschwerpunkte, die die Branche aktuell beschäftigen: #DiGA, #Gründerinnen, #KinderGesundheit und #Nachhaltigkeit

Erstmals wird es einen Sonderpreis #SelbstbestimmtImAlter unter der Schirmherrschaft der BAGSO geben Nürnberg, 20. Oktober 2020- Am 18. März 2021 werden Novartis Deutschland und Sandoz Deutschland wieder die digitalen Vordenker unseres Gesundheitswesens ins Rampenlicht rücken und den Digitalen Gesundheitspreis verleihen. Innovatoren, Start-up-Gründer und Forscher, aber auch Initiatoren von Projekten in Universitäten und Kliniken, die mit ihren gesellschaftlich relevanten, digitalen Lösungen einen echten medizinischen Bedarf adressieren, können sich ab sofort bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2020. Eine unabhängige und ehrenamtliche Expertenjury wählt aus allen Bewerbern fünf Kandidaten für die Shortlist aus. Neu in diesem Jahr: der Sonderpreis #SelbstbestimmtImAlter unter der Schirmherrschaft der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Aus Bewerbern, die ihr Projekt für diesen Sonderpreis einreichen, wählt die Jury zwei weitere Projekte für die Shortlist aus, die Senioren dabei helfen, ihren Alltag möglichst lange eigenständig und unabhängig zu gestalten. Insgesamt ist der Digitale Gesundheitspreis mit 60.000 Euro dotiert. 25.000 Euro bekommt der erste Platz, 15.000 Euro erhält das zweitplatzierte Projekt und je 10.000 Euro gehen an den dritten Sieger und den Gewinner des Sonderpreises. Die vier Gewinner werden bei der Preisverleihung am 18. März 2021 gekürt. #TrendingTopics und Sonderpreis 2021 #DiGA - Digitale GesundheitsAnwendungen wie z. B. Apps zur Therapieergänzung, als eigenständige Behandlungsoption oder zum Therapie-Monitoring #Gründerinnen - Frauen gestalten die Gesundheitswirtschaft - auch als Unternehmerinnen von digitalen Start-ups #KinderGesundheit - Wir machen uns für die Bedürfnisse von Kindern stark- mit pädiatrischen Studien und digitalen Helfern für eine kindgerechte Therapie #Nachhaltigkeit - besonders in Krisensituationen unterstützen DiGA Patienten dabei, Krankheiten besser zu managen - und verändern damit das Gesundheitssystem nachhaltig Sonderpreis: #SelbstbestimmtImAlter - Unterstützung für Senioren, um ihren Alltag möglichst lange eigenständig und unabhängig zu gestalten. Unabhängige Jury mit Experten aus dem Gesundheitswesen Die Jury besteht aus zehn hochkarätigen Experten aus Patientenorganisationen, Krankenkassen, Universitäten und der Gründerszene: Benjamin Bauer

CEO ZOLLHOF - Tech Incubator



Prof. Dr. Andreas Beivers

Studiendekan für Gesundheitsökonomie der Hochschule Fresenius



Gerlinde Bendzuck

Vorstandsmitglied Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.



Prof. Dr. Thomas Kahlisch

Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB)



Prof. Dr. med. Jochen Klucken

AG Leiter Sensor-basierte Bewegungsanalyse, Digital Health, Universitätsklinikum Erlangen, AG Leiter Digital Health Pathways, Fraunhofer IIS, Medizinischer Direktor Medical Valley Digital Health Application Center GmbH



Anne Seubert

Founder & CEO bei Brands & Places



Manouchehr Shamsrizi

Co-Founder & Beirat, RetroBrain R&D GmbH und Co-Founder, gamelab.berlin der Humboldt-Universität



Tim Steimle

Diplom-Pharmazeut und Fachbereichsleiter Arzneimittel der Techniker Krankenkasse



Dr. Regina Vetters

Leiterin Digital und Innovation, Barmer.i



Prof. Dr. Jana Wolf, Professorin für Allgemeine BWL, Schwerpunkt Gesundheitsindustrie, Hochschule Aalen Weitere Informationen zum Digitalen Gesundheitspreis sowie zur Bewerbung mit Ihrem kreativen digitalen Projekt finden Sie unter www.novartis.de/dgp. Wie die diesjährigen Gewinner die Preisverleihung erlebt haben, erfahren Sie im DGP Virtual Story Room. Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global nahezu 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 109.000 Menschen aus über 145 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://www.novartis.de/ und http://www.novartis.com. Über Sandoz

Sandoz ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei generischen Pharmazeutika und Biosimilars. Als Teil der Novartis-Gruppe besteht unser Ziel darin, neue Wege zu finden, das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Mit unseren Marken Sandoz, Hexal und 1 A Pharma leisten wir in Deutschland einen gesellschaftlichen Beitrag, um den zunehmenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung durch bahnbrechende, neuartige Ansätze zu unterstützen und Menschen Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin zu ermöglichen. Auf unser Portfolio mit ungefähr 1.000 Molekülen aus allen wichtigen therapeutischen Bereichen, entfiel 2019 weltweit ein Umsatz von 9,7 Mrd. USD. Sandoz Produkte erreichten 2019 weltweit mehr als 500 Millionen Patienten und wir möchten eine Milliarde erreichen.

