DGAP-News: iVestos AG : Veröffentlichung des Jahresabschluss 2019

Die iVestos AG hat ihren Jahresabschluss zum 31.12.2019 veröffentlicht und dieser ist auf der Webseite www.ivestos.de unter dem Punkt Investor Relations / Finanzberichte abrufbar. In dem Berichtzeitraum konnte die iVestos AG die eingeschlagene Strategie, sich vornehmlich auf Mehrheitsbeteiligungen in den Bereichen Immobilien- und Technologie/Internet zu fokussieren, weiterverfolgen. In dem Geschäftsjahr 2019 betrug der Jahresfehlbetrag 512 T€ bei einer Bilanzsumme von 5,88 Mio. €. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Pullach, den 31. Oktober 2020 Der Vorstand

iVestos AG Über die iVestos AG:

Die iVestos AG mit Sitz im südlich von München gelegenen Pullach ist mit ihrer über zehnjährigen Erfahrung der unternehmerorientierte Partner für Investments in wachstumsversprechende Firmen. Ansprechpartner für Rückfragen:

Dipl. Ing. Georg Gabrielides

Vorstand der iVestos AG,

Wettersteinstrasse 9, 82049 Pullach Telefon: 089 2000 467 700

Fax: 089 2000 467 799

E-Mail: gg@ivestos.de

Internet: www.ivestos.de

