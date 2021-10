20:55 | 20.10.2021

DGAP-News: Izotropic erreicht Meilensteine im 3. Quartal und gibt technisches Update

Izotropic erreicht Meilensteine im 3. Quartal und gibt technisches Update



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Oktober 2021) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView (Computertomographie) für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet, gibt folgende Updates bekannt: Die Meilensteine für das Q3 wurden wie geplant erreicht, einschließlich der Implementierung der Software zur 3D-Bildrekonstruktion, des mechanischen und elektrischen Designs und des Designs der klinischen Studie

IzoView Technik-Update

Treffen mit Starfish Medical Izotropic gab heute bekannt, dass das Unternehmen, wie bereits angekündigt, im dritten Quartal 2021 bemerkenswerte Meilensteine erreicht hat und derzeit dem Zeitplan für das vierte Quartal, der den Fertigungsbeginn von IzoView vorsieht, voraus ist. Meilensteine im Q3 2021 Beginn der Implementierung der 3D-Bildrekonstruktionssoftware Izotropic hat eine Vereinbarung mit der Johns Hopkins University School of Medicine über die Entwicklung von Bildrekonstruktionssoftware (Deep Machine Learning-Algorithmen) zur weiteren Verbesserung der Bildqualität seiner Brust-CT getroffen, wie Anfang dieses Monats angekündigt. Eine erste Software-Demonstration wurde dem Management und den Entwicklungsteams vorgestellt und soll plangemäß in die ersten klinischen IzoView-Studieneinheiten integriert werden. Elektro-mechanisches Design Das Design für Mechanik, Elektronik und Kontrollsysteme wurde wie geplant fertiggestellt. Die Stückliste (eine vollständige Liste der für den Bau der Systeme benötigten Teile) ist fertiggestellt, und die wichtigsten Komponenten wurden beschafft und befinden sich vor Ort. Weitere kundenspezifische elektromechanische Teile werden derzeit hergestellt. Design der klinischen Studie fertiggestellt Unter Anleitung seines Beraters Dr. Craig Abbey hat Izotropic im Rahmen seiner Partnerschaft mit Excite International eine Reihe umfangreicher Panel-Reviews durchgeführt und Feedback von potenziellen Kostenträgergruppen und Radiolog*innen zum klinischen Studiendesign erhalten. Infolgedessen hat Izotropic sein klinisches Studiendesign angepasst und abgeschlossen. IzoView Technik-Update Nach Fertigstellung des elektrischen und mechanischen Designs ist die Herstellung von IzoView nun im Gange und liegt vor dem Zeitplan. Unter der Leitung von Dr. Younes Achkire, VP of Product Engineering, arbeitet Izotropic eng mit Starfish Medical zusammen, um ein Gerätedesign zu entwickeln, das Betriebskosten senkt und Betriebseinschränkungen in realen Umgebungen minimiert. "Bei allen technischen Aspekten wurden große Fortschritte erzielt. Die Ingenieurteams von Izotropic verlagern den Schwerpunkt nun auf das Industrie- und Herstellbarkeitsdesign. Unter Berücksichtigung aller Herstellungsprozesse und Vorlaufzeiten bin ich zuversichtlich, dass die Tests von IzoView mit den ersten 3D-Rekonstruktionen von Phantomen[1] im ersten Quartal 2022 wie geplant beginnen kann", so Dr. Achkire. Treffen mit Starfish Medical Die Management- und Ingenieurteams von Izotropic nutzten die jüngsten Lockerungen der COVID-19-Reisebeschränkungen in den kanadischen Provinzen und im Ausland und hielten persönliche Treffen bei Starfish Medical in Victoria, B.C., Kanada. Diese konzentrierten sich auf Prototypen für das Industriedesign, die Beschaffung von Komponenten und Bauteilen, den Zeitplan und die kritischen Pfade, die für die Fertigung des ersten IzoView Brust-CT-Geräts einzuhalten sind. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen die Highlights des Besuchs bei Starfish Medical auf seinen Social-Media-Kanälen und auf seiner Website veröffentlichen. IM NAMEN DES VORSTANDS

Dr. John McGraw, CEO Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:



James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patientinnen und Anbietern schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. Die Studie wird im zweiten Quartal 2022 beginnen. In Folgestudien wird Izotropic Plattform-Anwendungen validieren, einschließlich radiologisches Brustscreening, Behandlungsplanung, Überwachung in der chirurgischen Onkologie, Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen und Rekonstruktionschirurgie. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. [1] Phantome sind Objekte, die beim Gerätetest menschliches Gewebe ersetzen. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/100355 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/100371

