UNTERNEHMENSMITTEILUNG Zur sofortigen Veröffentlichung 01. April 2021 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Betreff: Dividenden Die Geschäftsführung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das "Unternehmen") möchte die folgenden Dividenden bekanntgeben, für die das Ex-Dividendendatum der 08. April 2021, der Stichtag der 09. April 2021 und das Zahlungsdatum der 07. Mai 2021 ist: Beschreibung der Anteilsklassen ISIN Satz pro Anteil JPM USD CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCED INDEX UCITS ETF-USD (Dist) IE00BN4RDY28 0,623800 JPM BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (Dist) IE00BJK9H860 0,046400 JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) IE00BDFC6Q91 0,083200 JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) IE00BJLTWS02 0,220600 JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - USD (Dist) IE00BDFC6G93 0,306600 JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) IE00BD9MMG79 0,032100 JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP (Dist) IE00BD9MMC32 0,009200 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson Yvonne Lappin Tel.: +353 1 232 2000 Diese Informationen werden von RNS mitgeteilt, dem Informationsdienst der Londoner Börse. RNS verfügt über die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde, im Vereinigten Königreich als ,Primary Information Provider' zu fungieren. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.

