DGAP-News: Konstantin Hähndel verstärkt Investment-Geschäft bei Accumulata Real Estate

Konstantin Hähndel verstärkt Investment-Geschäft bei Accumulata Real Estate



Konstantin Hähndel, Executive Director bei der Accumulata Real Estate (c)Accumulata, Foto Leonie Lorenz - Kapitalmarktexperte zeichnet für die Bereiche Produktentwicklung und Kundenansprache verantwortlich - Mehr als zehn Jahre Erfahrung in Leitungspositionen im Investment-Management

München, 15. Januar 2021. Der Münchner Immobilienprojektentwickler Accumulata Real Estate baut sein Investment- und Asset-Management-Geschäft aus und beruft dazu Konstantin Hähndel in sein Management. Zuvor war er als Head of Real Estate beim Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers tätig, wo er für die Kapitalanlagen der deutschen SL Lebensversicherung verantwortlich war. Bei der Accumulata Real Estate zeichnet er künftig für die Bereiche Produktentwicklung und Kundenansprache verantwortlich. Stefan Schillinger, Managing Partner der Accumulata Real Estate: "Die Accumulata-Gruppe ist als Projektentwickler bekannt, aber zunehmend auch als Asset- und Investment-Manager aktiv. Mit Konstantin Hähndel wollen wir unsere Investment-Lösungen weiterentwickeln und die Accumulata für institutionelle Investoren als Investment- und Asset-Management-Boutique positionieren. Mit seiner Expertise werden wir das Portfolio der Produkt- und Investitionsstrategien erweitern und konsequent an den Zukunftsthemen New Work und Nachhaltigkeit ausrichten." "Ziel der Accumulata ist es, die strategische Investment-Management Plattform weiter auszubauen und institutionellen Investoren via Club Deals, Individualmandaten und Fondsstrategien eine Beteiligung an Investment-Opportunitäten zu ermöglichen. Investiert wird in ausschließlich in urbanen Lagen, jedoch mit unterschiedlichen Rendite- und Risikoprofilen", erklärt Neuzugang Hähndel. Dem Experten zufolge kommen dabei nur Immobilien in Frage, die nach definierten Kriterien zukunftsfähig und nachhaltig sind oder ein entsprechendes Entwicklungspotential haben. Über ACCUMULATA Real Estate Group

Seit 1982 entwickelt und finanziert die ACCUMULATA Real Estate Immobilienprojekte. Das Münchner Unternehmen plant, baut und managt State of the Art‐Immobilien mit gewerblicher und/oder wohnwirtschaftlicher Nutzung. Realisiert wurden bislang mehr als EUR 3 Mrd. Investitionsvolumen mit über 600.000 m² Geschossfläche. Das Leistungsspektrum und die Erfahrung der ACCUMULATA Real Estate reichen von der Grundstücksentwicklung bis zur Vermarktung des fertigen Objekts. Kreativität und unternehmerisches Denken garantieren die Wertsteigerung der Immobilien. Dabei orientieren sich die langfristigen Perspektiven immer an Kunden, Partnern, Investoren und Anlegern - und selbstverständlich auch an den Menschen, die in diesen Gebäuden leben und arbeiten. Zu den Projekten der ACCUMULATA Real Estate in München zählen DIE MACHEREI, die Medienfabrik, das Palais an der Oper und das Stadtquartier Am Südpark mit dem SÜDWINK sowie in Berlin das Forum Steglitz. Für weitere Informationen siehe: www.accumulata.de Pressekontakt Agentur

