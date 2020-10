8:58 | 08.10.2020

Paris, 08. Oktober 2020 Pressemitteilung Hyundai Investments und La Française gründen Joint Venture - erstes Bürogebäude in Essen erworben Das von Hyundai Investments und La Française gegründete HILF Euro Office Joint Venture investiert in mittelgroße, moderne Bürogebäude in etablierten Bürostandorten in ausgewählten Städten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Irland. Das Risikoprofil des aufzubauenden Portfolios reicht von Core bis Core+. Das Joint Venture - vertreten durch La Francaise Real Estate Managers - hat ein vollständig vermietetes Bürogebäude in der Stadt Essen erworben. Der Abschluss basierte auf eine Sale-and-lease-back-Transaktion mit RWE, einem der größten Energieversorger Deutschlands. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 17,5 Jahre. Die Immobilie befindet sich in der Altenessener Straße 27 im Norden der Essener Innenstadt. Sie ist Teil des RWE-Campus, zu dem mehrere Bürogebäude gehören, die sich im Besitz von RWE befinden oder an RWE vermietet sind. Die Joint Venture Partner achten auf nachhaltige Investments. Die sechsgeschossige Büroimmobilie aus 2009 bietet daher hochwertige und moderne Büroflächen mit einem in die Decke integrierten Kühlsystem und eine Heizanlage mit Wärmerückgewinnung. Neben der Bürofläche von 11.754 Quadratmeter beinhaltet die Immobilie auch einen Trading Floor von 2.949 Quadratmeter, auf dem die Energiehandelsaktivitäten von RWE angesiedelt sind. Der Grundriss der Immobilie lässt auch eine Multi-Tenant-Nutzung zu. Jedes Stockwerk kann in bis zu vier verschiedene Büroflächeneinheiten aufgeteilt werden. David Rendall, Managing Director von La Française Real Estate Managers, kommentiert: "Dies ist eine neue Strategie, die darauf abzielt, das Exposure koreanischer Investoren in modernen und fast vollständig vermieteten Bürogebäuden sowohl in europäischen Großstädten als auch in europäischen Städten der Kategorie 2 zu diversifizieren. Der Businessplan für das Joint Venture sieht eine Haltedauer von bis zu acht Jahren vor. Weitere Akquisitionen sind über einen Zeitraum von zwölf Monaten geplant." Jens Göttler, Geschäftsführer von La Française Real Estate Deutschland, dazu: "Durch unser deutsches Immobilien-Investmentzentrum, das von Frankfurt, München und Hamburg aus operiert, sind wir in der Lage, den gesamten deutschen Immobilienmarkt abzudecken. In Essen sind die größten deutschen Energieversorger ansässig und die dortige Wirtschaft verzeichnet ein bedeutendes Wachstum. Dies dürfte ebenso wie die erstklassige Lage der Immobilie dazu beitragen, die Mieternachfrage zu stützen. Der langfristige Mietvertrag mit RWE ist das perfekte erste Investment für das neue Joint Venture."

Über La Française Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Die Identifizierung der Triebkräfte des Wandels und das Verständnis dafür, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit beeinflussen werden, stehen im Mittelpunkt des Unternehmensleitbilds von La Française. Die vorausschauende Investmentstrategie der Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf. La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen. La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden. La Française verwaltet ein Vermögen von 50 Mrd. Euro (Stand 30.06.2020) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (April 2020). Kontakt: La Française

Ralf Droz +49 69 97 57 43 73 - rdroz@la-francaise.com Dolphinvest Communications

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen und Materialien stellen in keinem Fall eine Beratung, ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zur Investition in bestimmte Anlagen dar. Herausgegeben von La Française AM Finance Services, Hauptsitz: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673. Web-Informationen für die Aufsichtsbehörden Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, Financial Conduct Authority (FCA) www.fca.org.uk, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de Die Portfolioverwaltungsgesellschaft La Française Real Estate Managers erhielt die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 am 26. Juni 2007 und die AIFM-Zulassung gemäß der Richtlinie 2011/61/EU vom 24.06.2014 (www.amf-france.org). La Francaise Group UK Ltd - Eingetragen in England unter der Nr. 4253400. La Francaise Group UK Finance Ltd - Eingetragen in England unter der Nummer 4717154, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA-Nummer: 225360) - Eingetragener Firmensitz: 78 Brook Street, London, W1K 5EF. Diese Unternehmen firmieren einzeln und gemeinsam als "La Francaise Real Estate Managers". LF Real Estate Managers Germany Deutsche Zweigniederlassung der La Francaise Group UK Ltd - Eingetragen in Deutschland Nr.: HRB 79216 unterliegt einer beschränkten Regulierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - eingetragener Sitz: Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main.

