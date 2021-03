8:00 | 17.03.2021

DGAP-News: Legacy Distribution Group, eine Tochtergesellschaft von CBD Global Sciences, nimmt Vertrieb für LIFEAID Beverage Co.(R) auf

DGAP-News: CBD Global Sciences, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Legacy Distribution Group, eine Tochtergesellschaft von CBD Global Sciences, nimmt Vertrieb für LIFEAID Beverage Co.(R) auf



17.03.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Legacy Distribution Group, eine Tochtergesellschaft von CBD Global Sciences, nimmt Vertrieb für LIFEAID Beverage Co.(R) auf Denver, Colorado, über NewMediaWire -- CBD Global Sciences Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), ("CBD Global" oder das "Unternehmen") freut sich mitteilen zu dürfen, dass das Unternehmen seinen Vertriebskanal um neue Marken ergänzt. Legacy Distribution Group, "Legacy Distribution" (Denver, Colorado), ist einer der ersten Direct Store Delivery (DSD)-Vertreiber des Landes, der ausschließlich CBD-Produkte anbietet. Die Legacy Distribution Group von CBD Global freut sich, die Aufnahme von LIFEAID Beverage Co.(R) in seine Markenfamilie bekannt zu geben. Legacy wird die LIFEAID-Hanf-Linie im Sortiment führen und geht davon aus, dass es sich zu einem der erfolgreichsten Produkte im Portfolio entwickeln wird. Brad Wyatt, CEO von CBD Global, teilte mit: "Ich freue mich über das Interesse vieler großer und erfolgreicher CBD-Marken Marken wie LIFEAID Beverage Co.(R). LIFEAID hat sich als Innovator im Bereich Gesundheit und Leistung für seine Verbraucher bewährt. Wir freuen uns darauf, mit Legacy Distribution die Gesamtzahl ihrer Vertriebsstellen zu erhöhen." ÜBER LIFEAID Beverage Co.(R) LIFEAID Beverage Co. hat sich mit seinem Schwerpunkt auf wohlschmeckenden, das Wohlbefinden fördernden und lösungsorientierten Nahrungsergänzungsprodukten bei gesundheits- und leistungsbewussten Verbrauchern einen Namen als vertrauenswürdige Marke gemacht. LIFEAID bietet eine Palette von "Vitaminen, die man tatsächlich gerne trinkt" an, darunter: FITAID, FOCUSAID, PARTYAID, IMMUNITIYAID, LIFEAID, GOLFERAID und die neu eingeführten mit ketogener Ernährung zu vereinbarenden Varianten FITAID ZERO und FITAID RX ZERO. Die FITAID-Reihe ist derzeit die Nummer 1 bei den Fitnessdrinks nach dem Workout in Amerika und fungiert zudem als offizieller Sponsor der U.S. Spartan Race Series. Besuchen Sie www.lifeaidbevco.com, um weitere Informationen zu erhalten. ÜBER CBD GLOBAL SCIENCES INC. CBD Global Sciences Inc., ist ein vertikal integrierter Hersteller von hanfbasiertem CBD sowie ein Branding-Anlagevehikel mit derzeit zwei eigenen Produktkategorien, die unter den Namen Aethics(TM) (www.aethics.com) bzw. CANNAOIL (www.cannaoilshop.com) angeboten werden. Dazu gehören CBD-Öltinkturen (Flüssigprodukte), CBD-Kapseln, CBD zur äußeren Anwendung, Getränkeprodukte und Süßwaren. Die hanfbasierten CBD-Extrakte von CBD Global Sciences sind über ausgewählte Vertriebshändler, in Läden und online erhältlich. CBD Global Sciences führt über seine 100%ige Tochter, Strasburg Pharms, einen Landwirtschaftsbetrieb in Colorado. Dort wird Hanf auf unbehandelten Böden mit natürlichen Nährstoffen angebaut und ausschließlich mit Wasser der Region sowie Sonne versorgt. Beim Anbau kommen KEINE Pestizide oder Chemikalien zum Einsatz. Unsere Pflanzen sind handverlesen und werden fortlaufend gepflegt, um das beste Cannabinoidprofil und einen extrem hohen CBD-Gehalt zu garantieren. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter der Telefonnummer (888) 401-2239 bzw. per E-Mail an: info@cbdglobalsciences.com DIESE PRESSEMITTELUNG WURDE WEDER VON DER KANADISCHEN BÖRSE NOCH VON DEREN REGULIERUNGSBEHÖRDEN ÜBERPRÜFT UND DIESE ÜBERNEHMEN FOLGLICH KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT. HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Angaben" gemäß der Wertpapiergesetzgebung Kanadas. Zu zukunftsgerichteten Angaben gehören u. a. Angaben über zukünftige Entwicklungen sowie über das Geschäft und den Betrieb der Gesellschaft nach deren Notierung an der CSE. Zukunftsgerichtete Angaben basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen die, obgleich sie als angemessen gelten, trotzdem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Angaben ausdrücklich genannt oder impliziert sind. Zu solchen Faktoren gehören u. a. allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unwägbarkeiten und die Nichterteilung bzw. verzögerte Erteilung von Genehmigungen des Vorstands, der Gesellschafter oder Regulierungsbehörden. Das Publikum sollte sich nicht ausschließlich auf diese zukunftsgerichteten Angaben verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Angaben, weder auf Grundlage neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, außer sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

17.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CBD Global Sciences, Inc. 225 Union Blvd., Suite 350 CO 80228 Denver Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.cbdglobalsciences.com ISIN: CA12482U1057 WKN: A2PUK9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 1175977

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1175977 17.03.2021