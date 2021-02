18:03 | 22.02.2021

DGAP-News: Lena Beteiligungs AG: Umsetzung Kapitalmaßnahmen 2021

DGAP-News: Lena Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalrestrukturierung

Lena Beteiligungs AG: Umsetzung Kapitalmaßnahmen 2021



22.02.2021 / 18:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Oldenburg, den 22. Februar 2021 - Der Vorstand der Lena Beteiligungs AG hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der von der Hauptversammlung am 1.10.2020 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage festgelegt. Die Kapitalherabsetzung soll in der Weise durchgeführt werden, dass jeweils 10 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu 1 auf den Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 zusammengelegt werden. Das Grundkapital reduziert sich dadurch von EUR 406.250,00 im Umfang von EUR 365.625,00 auf EUR 40.625,00. Die zeitgleiche Kapitalerhöhung findet gegen Ausgabe neuer Aktien statt und erhöht das auf EUR 40.625,00 herab zu setzende Grundkapital im Verhältnis 1:3 um EUR 121.875 auf EUR 162.500. Der Preis der neuen Aktien beträgt EUR 1,00. Die von der Hauptversammlung beschlossene Zeichnungsfrist endet spätestens zum 01.03.2021. Damit eine fristwahrende Zeichnung erfolgt, wurde von der Lena Beteiligungs AG ein Vertrag mit ihrem Aktionär Maximilian GmbH geschlossen: Demnach wird die Maximilian GmbH als Aktionär die Zeichnung vollständig übernehmen und verpflichtet sich, die Aktien innerhalb von 3 Monaten nach Eintragung in das Handelsregister allen Aktionären zum Bezug anzubieten. Die Maximilian GmbH wird den Aktionärinnen und Aktionären die Aktien zu den von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen (oben genannten) Konditionen anbieten. Nach Abschluss der Zeichnung durch die Maximilian GmbH wird die Lena Beteiligungs AG die Eintragung ins Handelsregister vornehmen lassen. Die Mitteilung des Ex-Tages beider Maßnahmen erfolgt nach Eintragung im Handelsregister in Abstimmung mit der Heimatbörse. Die Lena Beteiligungs AG im Profil Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert branchenübergreifend in ausgewählte Aktien aus dem nationalen und internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei Grundstücke in Portugal. Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Lena Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Lena Beteiligungs AG dar.

Kontakt:

Lena Beteiligungs AG

Marco Herack

Vorstandsassistent

Elimarstr. 4

26135 Oldenburg

