9:39 | 13.03.2020

DGAP-News: Link Market Services GmbH erweitert ISO 9001:2015-Zertifizierung

DGAP-News: Link Market Services GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Link Market Services GmbH erweitert ISO 9001:2015-Zertifizierung



13.03.2020 / 09:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- TÜV Hessen bestätigt ISO 9001:2015-Zertifizierung von Link Market Services



- Erstmals auch das Büro Berlin zertifiziert



- Prüfungsschwerpunkte: Personalprozesse und Kundenzufriedenheit

München, 13. März 2020 - Nach der erfolgreichen Zertifizierung im vergangenen Jahr erhielt Link Market Services erneut ein umfassendes ISO 9001:2015-Zertifikat des TÜV Hessen. Erstmals wurde in diesem Jahr auch das Berliner Büro in den Audit-Prozess einbezogen. Auch hier wurden dem Dienstleister vorbildliche Prozesse der Versammlungsvorbereitungen und -durchführungen, speziell von Haupt-, Gläubiger- und Gesellschafterversammlungen zertifiziert. Hierunter fallen die Organisation, die Terminplanung und -überwachung, das Einladungsmanagement, die Registration und Abstimmungen im Rahmen der genannten Versammlungsarten. Prüfungsschwerpunkte in diesem Jahr waren interne Prozesse des Personalmanagements sowie Verbesserungen durch die Messung der Kundenzufriedenheit. Geschäftsführer Bernhard Orlik streicht heraus, dass "der TÜV unsere Weiterentwicklungen, die insbesondere interne Prozesse betreffen, lobend erwähnt hat. Wir nehmen die ISO-Zertifizierung zum Anlass, uns konstant weiter zu entwickeln. Unser Ziel ist dabei vor allem, noch mehr Service für unsere Kunden bieten." Johannes Müller, Leiter des Qualitätsmanagements, ergänzt: "Wir arbeiten derzeit an zahlreichen Weiter- und Neuentwicklungen, die aufgrund der gesetzlichen Änderungen durch das ARUG II notwendig werden. Mit unseren zertifizierten Prozessen werden wir unseren Kunden Systeme bieten, die unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen." Und für Jörg Engmann, Leiter des Büros Berlin, bedeutet die Erweiterung des Audits auf die Außenstelle, "eine Anerkennung für die internen Prozesse, die sicherstellen, dass wir als Team eine einheitliche Qualität bei der Betreuung unserer Kunden sicherstellen können." Kontakt bei Rückfragen:



Daniela Gebauer

T +49 (0)89-21027 237

E daniela.gebauer@linkmarketservices.de

13.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

996813 13.03.2020