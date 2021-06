8:02 | 16.06.2021

PRESSEMELDUNG LION Smart GmbH informiert über Projektabschluss mit Tier-1 Supplier Baar (CH), Garching, 16. Juni 2021 - Die LION Smart GmbH, eine 100-prozentige Tochter der LION

E-Mobility AG, hat die im Rahmen des gemeinsamen Entwicklungsprojekts mit einem der weltweit führenden Tier-1-Zulieferer alle vereinbarten Entwicklungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Die letzte Testreihe an der LIGHT Battery und deren Teilsystemen umfasste klimatische Tests und verlief erwartungsgemäß zur Zufriedenheit der Beteiligten. Im Rahmen des Entwicklungsprojekts der LIGHT Battery mit dem Tier-1-Zulieferer wurden im ersten Quartal 2021 unterschiedliche Modul-Konstellationen geliefert. Insgesamt wurden bis heute 80 Module an den Tier-1-Zulieferer ausgeliefert. Alle gelieferten Module wurden im Rahmen einer Kleinserienfertigung in Garching gefertigt und getestet. Die gelieferten Module und Batterien wurden in Testfahrzeuge integriert und entsprechen den Erwartungen beider beteiligter Unternehmen, so dass der Entwicklungsvertrag und das Projekt erfolgreich übergeben und abgeschlossen werden konnten. Die Leistung der gelieferten Batteriemodule beträgt ca. 85 kWh. Die Batterien treiben zwei in den Fahrzeugen integrierte Elektromotoren mit je einer Leistung von 200 kW an. Im Zuge der erfolgreichen Projektumsetzung, wurden durch den Tier-1-Zulieferer weitere Systeme und ein Entwicklungsunterstützung im Bereich BMS beauftragt. Beide beteiligte Unternehmen befinden sich nun in Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit, LION wird zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren.

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG. www.lionemobility.com Kontakt LION Smart

E-Mail: ir@lionemobility.com Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

