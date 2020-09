11:52 | 02.09.2020

LOTTO24 AG: Hauptgewinn der neuen Soziallotterie freiheit+ geht an 31-jährigen Berliner

LOTTO24 AG: Hauptgewinn der neuen Soziallotterie freiheit+ geht an 31-jährigen Berliner



Hauptgewinn der neuen Soziallotterie freiheit+ geht an 31-jährigen Berliner 250.000 Euro sofort und 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre

Bereits mehr als 176.000 Gewinner bei freiheit+

Gewinnwahrscheinlichkeit 21mal höher als bei Lotto 6aus49 (Hamburg, 2. September 2020) Ein 31-jähriger Berliner hat am vergangenen Montag den Hauptgewinn der neuen Soziallotterie freiheit+ geknackt. Mit den Zahlen 4, 9, 18, 20, 21, 25 und 32 tippte der Spieler richtig und kann sich nun über 250.000 Euro sofort und 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre freuen. "Es ist großartig, dass wir nach so kurzer Zeit bereits den ersten Hauptgewinner bei freiheit+ vermelden können", sagt Jonas Mattsson, Vorstand der Lotto24 AG. "Diese Lotterie hält, was sie verspricht: höhere Gewinnwahrscheinlichkeiten und Top-Preise. Zudem gehen von jedem Ticket 50 Cent an gemeinnützige Bildungsprojekte." freiheit+ wird aktuell über das Lotterieportal Tipp24.com vertrieben, demnächst aber auch auf Lotto24.de verfügbar sein. Ein Gewinn wird ab mindestens drei übereinstimmenden Gewinnzahlen erzielt. Die Wahrscheinlichkeit, bei freiheit+ den Hauptpreis zu gewinnen, ist 21mal höher als bei Lotto 6aus49. Zudem gewinnt jedes achte Ticket einen Preis. Seit dem Start der Lotterie im März 2020 kann freiheit+ bereits mehr als 176.000 Gewinner verzeichnen. freiheit+ unterstützt unter anderem Bildungsprojekte der drei Initiatoren Stifterverband, SOS-Kinderdörfer weltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), aber auch viele Projekte freier Träger. Zudem hat freiheit+ im Frühjahr bildungsrelevante Corona-Hilfen gestartet und bis zu zehn Prozent der sozialen Abgaben direkt in Projekte zur Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie gesteckt. Weitere Informationen unter Bildungslotterie.de Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterieprodukte im Internet (Lotto24.de, Tipp24.com). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. 2019 wurde Lotto24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt:

