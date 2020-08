8:12 | 24.08.2020

Major Precious Metals Corp.: Major Precious Metals beauftragt RPA - SLR Consulting für aktualisierte Ressourcenschätzung in Skaergaard und Scoping-Studie



Major Precious Metals beauftragt RPA - SLR Consulting für aktualisierte Ressourcenschätzung in Skaergaard und Scoping-Studie



20. August 2020 - Vancouver, BC - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass das Unternehmen RPA Inc. ( "RPA") mit der Durchführung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und Erstellung eines National Instrument 43-101 ("NI 43-101") konformen technischen Berichts für das Skaergaard-Projekt ("Skaergaard" oder das "Projekt") beauftragt hat. Skaergaard liegt in Ostgrönland. Das RPA-Team setzt sich zusammen aus Geologie-, Bergbau- und Metallurgieberatern, die seit mehr als 35 Jahren Kunden in der Bergbauindustrie auf allen Kontinenten Fachwissen und Beratung bieten. RPA ist jetzt Teil der SLR Consulting Limited, einem globalen Unternehmen für Umwelt- und Beratungslösungen. Ortsbesichtigung



RPA wird diese Arbeiten sowohl von ihren Büros in London (Großbritannien) als auch in Toronto (Kanada) leiten. Für die zweite Septemberwoche ist ein Besuch vor Ort geplant, um die persönlichen Prüfanforderungen gemäß NI 43-101 zu erfüllen. Das Ortsbesichtigungsteam für Skaergaard wird einen RPA-Geologen und Bergbauingenieur sowie einen Überflug der Liegenschaft und eine Geländeerkundung im Vorgriff auf das Programm 2021 umfassen. Das RPA-Team wird auch historische Bohrkernproben aus dem Projekt in einem Bohrkernlager in Island überprüfen und möglicherweise beproben, einschließlich einer Beprobung von Bohrkernabschnitten auf Titan, Vanadium und Gallium sowie andere Elemente, die sich positiv auf den Wert und die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken könnten und als Teil eines erweiterten Datensatzes für die aktualisierte Scoping-Studie verwendet werden. RPA plant, die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Skaergaard-Projekt bis Oktober dieses Jahres abzuschließen und dann mit der Arbeit an einer wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA", Preliminary Economic Assessment) auf der Grundlage der aktualisierten Ressourcenschätzung zu beginnen. Das RPA-Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit dem Projekt, einschließlich einer historischen Ressourcenschätzung vom Oktober 2005 (siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2020). Ein Mitglied des RPA-Teams arbeitete an dem Projekt für ein ehemaliges Beratungsunternehmen und besuchte Skaergaard im Jahr 2011. Paul Ténière, President und CEO von Major Precious Metals, kommentierte: "Wir sind sehr begeistert von der Zusammenarbeit mit RPA, einem hoch angesehenen und erfahrenen Bergbauberatungsunternehmen, dessen bestehende Geschichte mit und Kenntnis des Projekts die aktualisierte Ressourcenschätzung für Skaergaard unterstützen werden. Wir freuen uns auf ihre Ergebnisse und Empfehlungen für die Exploration und Entwicklung des Projekts. "



Akquisitionsupdate Skaergaard



Der Antrag für die beiden Explorationslizenzübertragungen wurde geprüft und dem grönländischen Minister für Bodenschätze zur Genehmigung vorgelegt. Die Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet. Im Namen des Board of Directors Major Precious Metals Corp.



Paul Ténière, P.Geo.,

President & Chief Executive Officer

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel.: (604) 687-2038 Erklärung der qualifizierten Person Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Paul Ténière, P.Geo., President und CEO der Major Precious Metals Corp., gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, zusammengestellt und genehmigt.



Major Precious Metals Corp.



Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden. Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden Sie bei SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der CSE unter www.theCSE.com. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

