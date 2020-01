19:30 | 14.01.2020

14.01.2020 / 19:30

Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft hat MMag. Peter Oswald (57) zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens für eine Funktionsperiode von fünf Jahren bestellt. Peter Oswald wird ab 01. April 2020 Mitglied des Vorstandes. Dr. Wilhelm Hörmanseder (65) seit 18 Jahren CEO der Mayr-Melnhof Karton AG wird am 01. Mai 2020 nach 30 Jahren in der MM Gruppe, 25 davon im Vorstand, an Peter Oswald übergeben. Unter der Führung von Wilhelm Hörmanseder verzeichnete die MM Gruppe nachhaltiges Ergebniswachstum und einen soliden Expansionskurs in Europa sowie global und ist heute in vielen attraktiven Märkten als Marktführer bei Kartonverpackungen mit hoher Wettbewerbsstärke sehr gut positioniert. Der gebürtige Oberösterreicher Peter Oswald bringt 28 Jahre Branchenerfahrung in den Vorstand von MM. Er ist seit 2017 CEO des börsenotierten Verpackungs- und Papierunternehmens Mondi Group, bei dem er seit 1992 tätig ist und maßgeblich zu dessen Entwicklung beitrug; ab 2002 als CEO Mondi Packaging und ab 2008 als CEO Mondi Europe & International. Peter Oswald absolvierte Studien der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre. DI Rainer Zellner, Vorsitzender des Aufsichtsrates, zur Bestellung des neuen Vorstandsvorsitzenden: "Mit seiner internationalen Industrie-Expertise und seiner langjährigen Managementerfahrung ist Peter Oswald für uns die ideale Besetzung als künftiger CEO der Mayr-Melnhof Karton AG."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Mag. Stephan Sweerts-Sporck

Investor Relations

Mayr-Melnhof Karton AG

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: (+43/1) 50136 - 91180

Fax: (+43/1) 50136 - 91195

e-mail: investor.relations@mm-karton.com

Website: http://www.mayr-melnhof.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 953575 14.01.2020