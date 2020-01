17:15 | 29.01.2020

Deutlicher Umsatzrückgang auf € 15,5 Mio. bis € 16,0 Mio.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 963459 29.01.2020