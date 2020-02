8:00 | 20.02.2020

DGAP-News: Mit zwei Trikot-Sponsoren in die Zukunft

DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

Mit zwei Trikot-Sponsoren in die Zukunft



20.02.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Evonik richtet Partnerschaft mit BVB auf internationale Zielgruppen aus. 1&1 übernimmt Rolle als Trikotsponsor in der Bundesliga. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird ab der Saison 2020/2021 (Beginn: 01.07.2020) und erstmals in seiner Geschichte über zwei verschiedene Trikot-Hauptsponsoren verfügen: den Spezialchemiekonzern Evonik und das Telekommunikationsunternehmen 1&1. Evonik öffnet den Weg für das innovative Modell, indem der Konzern seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen ausrichtet. In der Folge übernimmt 1&1 als Trikot-Sponsor im attraktiven Umfeld der Fußball-Bundesliga. Evonik bleibt Trikot-Hauptsponsor in internationalen Wettbewerben (z.B. UEFA Champions League) und im DFB-Pokal. BVB erhöht durch neue Struktur die Sponsoring-Erlöse ab der Saison 2020/2021. Die Verträge mit den beiden Trikot-Hauptsponsoren haben jeweils eine Laufzeit bis zum 30.06.2025. Dortmund, den 20. Februar 2020 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH





Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Kontakt:Dr. Robin StedenSyndikusrechtsanwalt / Investor Relations

20.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 979443

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 979443 20.02.2020