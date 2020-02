7:55 | 20.02.2020

MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2019

- Umsatzsteigerung von 10%, EBT (adjustiert) leicht verbessert

- Erhöhung der AuM auf EUR 4,5 Mrd.

- Ausblick 2020: Umsatz leicht rückgängig bei verbesserter Profitabilität

- Fokussierung auf wachstumsstarke Investment-Strategien

Hamburg, 20. Februar 2020 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2019. Demnach konnte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 10% auf EUR 46,8 Mio. gesteigert werden. Aus wiederkehrenden Management Services generierte MPC Capital im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 39,2 Mio. (2018: EUR 36,3 Mio.). Insbesondere die Erlöse aus dem technischen und kommerziellen Schiffs-Management sind in 2019 deutlich gestiegen. Die Erlöse aus Transaction Services lagen im Geschäftsjahr 2019 bei EUR 5,3 Mio. (2018: EUR 6,1 Mio.) und betreffen primär den Verkauf eines Gewerbeimmobilienportfolios in den Niederlanden. Dieser Exit wirkte sich auch positiv auf die Beteiligungserträge aus, da MPC Capital im Rahmen seiner Co-Investmentstrategie an dem Portfolio beteiligt war. Das adjustierte Ergebnis vor Steuern (EBT adjustiert) konnte leicht von EUR 0,6 Mio. im Vorjahr auf EUR 0,9 Mio. gesteigert werden, obwohl die Ergebnissituation in 2019 durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Fokussierung auf das Geschäft mit institutionellen Investoren sowie durch Abschreibungen auf Finanzanlagen und der Wertberichtigung von Beteiligungen belastet war. Die noch aus dem früheren Kerngeschäft der MPC Capital stammenden Assets aus dem Retail Business schmolzen in 2019 überdurchschnittlich stark um EUR 0,7 Mrd. ab. Über einen deutlichen Ausbau des Institutional Business gelang es aber dennoch, die Assets under Management ("AuM") insgesamt von EUR 4,3 Mrd. auf EUR 4,5 Mrd. auszubauen. Somit basiert das Geschäft der MPC Capital heute bereits zu 78% auf Assets, die für professionelle Investoren gemanagt werden, was die erfolgreiche Neupositionierung im institutionellen Umfeld unterstreicht.



Ausblick



Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet MPC Capital erneut mit einem hohen Abschmelzen des Retail Business, so dass der Umsatzbeitrag aus dem früheren Geschäft der MPC Capital weiter deutlich zurückgehen wird. Trotz des weiteren Wachstums im margenstärkeren Institutional Business dürften die hieraus resultierenden Umsatzbeiträge in 2020 nicht ausreichen, um den Umsatzrückgang aus dem Retail Business vollständig zu kompensieren. Insofern ist für 2020 von einem leicht niedrigeren Umsatzniveau auszugehen. In 2019 wurden in Reaktion auf den Rückgang des Altgeschäfts Kosteneinsparungsmaßnahmen eingeleitet und die Fokussierung auf nachhaltig profitable und wachstumsstarke Investment-Strategien verstärkt. Die Maßnahmen sollen zu einer verbesserten Profitabilität führen. Für 2020 geht der Vorstand von einem leicht verbesserten EBT aus. Im Bereich Real Estate plant MPC Capital 2020 insbesondere die Wachstumsfelder Logistik und Health Care in den Niederlanden weiter auszubauen und ein hohes Transaktionstempo aufrecht zu halten. Im Shipping-Bereich hat MPC Capital in 2019 mit der Gründung des Joint Ventures HARPER PETERSEN und der Beteiligung an Albis Shipping die Basis für ein weiteres Wachstum im kommerziellen Management gelegt. Für 2020 plant MPC Capital, sich auch im technischen Management noch breiter aufzustellen. Im Infrastructure-Bereich wird sich MPC Capital in 2020 auf den zügigen Ausbau der Renewable Energy-Plattform fokussieren, wobei auch der Eintritt in neue Märkte neben der Karibik geprüft werden soll. Der Investitionsbedarf ist vor dem Hintergrund der Erreichung der globalen Klimaziele enorm, und MPC Capital ist mit einer Reihe von institutionellen Investoren im Gespräch über die Entwicklung von ESG-konformen Investment-Strategien. Kennzahlen 2019 GuV 2019 2018 +/- T€ T€ Umsatz 46.846 42.727 10% davon Management Fees 39.211 36.348 8% davon Transaction Fees 5.347 6.146 -13% davon übrige 2.288 233 882% Sonstige betriebliche Erträge 9.730 12.547 -22% Personalaufwendungen -28.838 -28.592 1% Sonstige betriebliche Aufwendungen -27.111 -24.643 10% Ergebnis vor Steuern (EBT) 850 -16.671 n/a Außerordentliche Abschreibungen (Retail Business)(1) - 17.238 - EBT (adjustiert) 850 567 50% Konzernergebnis -323 -18.673 -98% Bilanz 31.12.2019 31.12.2018 T€ T€ Bilanzsumme 139.623 151.213 -8% Anlagevermögen 81.808 87.769 -7% davon Finanzanlagen 74.635 81.312 -8% Umlaufvermögen 57.720 63.379 -9% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 20.640 28.578 -28% Eigenkapital 98.968 112.467 -12% Eigenkapitalquote 70,9% 74,3% -3,4pp Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 286 282 +4 MA

1Abschreibungen und Wertberichtigungen im Zusammenhang mit einem Retail Business-Projekt Der Geschäftsbericht 2019 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt: www.mpc-capital.de/berichte



Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter.



Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

