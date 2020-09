10:59 | 14.09.2020

DGAP-News: Mynaric veröffentlicht H1 2020 Geschäftsbericht: Fortschritte in der Produktvalidierung im ersten Halbjahr legen den Grundstein für Mynarics Eintritt in das industrielle Zeitalter der Laserkommunikation

Mynaric veröffentlicht H1 2020 Geschäftsbericht: Fortschritte in der Produktvalidierung im ersten Halbjahr legen den Grundstein für Mynarics Eintritt in das industrielle Zeitalter der Laserkommunikation



Signifikanter Fortschritt bei wichtigem Produktvalidierungsprogramm

Wachstum sowohl in Deutschland als auch in den USA

Verstärkte Aktivitäten im Regierungs- und Verteidigungssektor stellen zusätzliche Chancen da

München, 14. September 2020 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) hat heute den Bericht für die ersten sechs Monate 2020 veröffentlicht. Hierin informiert Mynaric über das Wachstum des Unternehmens auf beiden Seiten des Atlantiks trotz Corona-Pandemie und beschreibt das konsequente Produktvalidierungsprogramm, dem die beiden wichtigen Luft- und Raumfahrt-Terminalprodukte derzeit unterzogen werden.

Der Halbjahresbericht beleuchtet zudem die Entwicklungen auf dem Markt für luft- und weltraumgestützte Telekommunikationslösungen seit Anfang des Jahres - einem konstant wachsenden Markt, nicht zuletzt da staatliche und verteidigungspolitische Akteure ihre Beschaffungsprozesse ändern, um auf erschwingliche und serienmäßig hergestellte kommerzielle Produkte und Lösungen zurückgreifen zu können. Mynaric wurde erst kürzlich als Lieferant im Rahmen eines US-Regierungsprogramms ausgewählt und erwartet, dass in den kommenden Monaten weitere Aufträge folgen werden.

"Wir arbeiten zu 110% daran, unsere CONDOR- und HAWK AIR-Produkte in dem von uns selbst gesteckten Zeitrahmen in die Hände unserer Kunden zu übergeben. Beide Produkte durchlaufen ein Validierungsverfahren, das sie an ihre Leistungsgrenzen bringt. Denn wir wollen, dass diese Kernelemente der Systeme unserer Kunden die in sie gesetzten Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Es war harte Arbeit, vor allem angesichts einer globalen Pandemie, aber wir haben - als Unternehmen - in der Berichtsperiode Überdurchschnittliches geleistet und werden dies auch weiterhin tun.

Dass wir jüngst im Rahmen eines Programms der US-Regierung ausgewählt wurden, Produkte zu liefern, ist eine wichtige Bestätigung unserer Bemühungen. Es zeigt, dass Kunden in die Fähigkeiten unserer Produkte vertrauen und uns der wichtige US-Regierungsmarkt für Geschäfte offensteht. Und es belegt eindeutig, dass wir kurz vor dem Wendepunkt stehen, auf den wir uns seit Jahren vorbereiten: dem Beginn des industriellen Zeitalters der Laserkommunikation."

Bulent Altan, CEO, Mynaric

Erstmals erläutert Mynaric detailliert die umfassenden Validierungsverfahren, die die Flaggschiff-Produkte - das CONDOR Inter-Satelliten-Link-Terminal und das HAWK AIR Flugterminal - durchlaufen. Beide Terminals werden nun in Vorserie produziert. Der Halbjahresbericht liefert zum einen Einzelheiten zu den Tests dieser Produkte in den letzten sechs Monaten. Zum anderen gibt er einen Überblick über die anstehenden Integrations- und Validierungsprozesse, die bei der Übergabe in Kundenhände stattfinden werden.

Da sich die Produkte noch in der Erprobung und Validierung befanden, ergeben sich die gemeldeten Umsatzerlöse in Höhe von 0,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020 dementsprechend aus projektbezogenem Geschäft und nicht aus der Lieferung von Produkten. Die Gesamtleistung stieg auf 6,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020 (Vergleich erstes Halbjahr 2019: 2,5 Mio. EUR). Der Grund hierfür sind kontinuierliche Entwicklungsaktivitäten für die erste Generation der Luft- und Raumfahrtterminals von Mynaric. Produktbezogene Umsatzerlöse werden erstmals im zweiten Halbjahr 2020 mit der Auslieferung der ersten Einheiten der HAWK AIR Flugterminals an die Kunden erwartet. Mynaric rechnet im Jahr 2021 mit stark steigenden Umsatzerlösen aufgrund bereits geplanter Produktauslieferungen sowie weiterer potenzieller Geschäftschancen.

Mynaric ist sowohl an seinem deutschen als auch am US-Standort deutlich gewachsen. Dies spiegelt sich in wichtigen Neueinstellungen aber auch in neuen Räumlichkeiten für beide Niederlassungen wider. Ein erfahrenes Senior Management Team unterstützt Bulent Altan bei den Wachstumsplänen und wird den Erfolgskurs sowohl auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt als auch im Rest der Welt vorantreiben. Dazu gehören Gründer und CTO Joachim Horwath und COO Sven Meyer-Brunswick in Europa sowie die kürzlich als Präsidentin der US-Niederlassung ernannte Luft- und Raumfahrt-Expertin Tina Ghataore.

Der Einstellung jeglicher Geschäftsaktivitäten in China wurde von Kunden in den Kernmärkten positiv aufgenommen und die kürzliche Auswahl als Lieferant im Rahmen eines US-Regierungsprogramms hat die Ausrichtung bestätigt. Die Art und Weise, wie Regierungs- und Verteidigungsministerien ihre Beschaffung gestalten - weg von großen, teuren, maßgeschneiderten Projekten hin zu kommerziellen, industrialisierten Produkten -, eröffnet Lieferanten von standardisierten Produkten wie Mynaric neue Chancen. Laserkommunikationsprodukte spielen eine strategisch wichtige Rolle innerhalb der kritischsten Kommunikationsketten von Infrastrukturprojekten von nationalem Interesse. Mynaric befindet sich hier inmitten sowohl des kommerziellen als auch des staatlichen Sektors eines ständig wachsenden Marktes für luft- und weltraumgestützte Telekommunikationslösungen.

Der Bericht steht auf der Mynaric Investor Relations Website zum Download bereit:

https://mynaric.com/investor-relations/publications/

Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Wichtige Information Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

