NanoRepro AG: Corona-Antigentest - Vertriebsstart ist erfolgt



22.09.2020 / 12:31

Marburg, 22.September 2020. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) hat einen neuen Antigentest zur Erkennung von Corona-Infektionen neu in das Portfolio aufgenommen und den Vertrieb gestartet.



Der Antigentest, der in Kanada hergestellt wird, wird über einen Mund-Rachen- oder Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt und ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal zugelassen. Er kann in Arztpraxen, Altenheimen, Krankenhäusern und auch auf Großveranstaltungen zum Einsatz kommen.



Der Antigentest weist Nukleoproteine des Virus nach und bietet so die Möglichkeit, akut infizierte Patienten schnell und sicher zu erkennen. Anders als beim Antikörper-Schnelltest, der 3-7 Tage nach Ansteckung Antikörper im Blut nachweist, dient der Antigentest, ebenso wie die PCR Technologie, der Früherkennung. Nach der Entnahme der Probe liegt ein Testergebnis nach 15 Minuten vor.



NanoRepro sieht in dem neuen Antigentest ein hohes Marktpotential, da er in Relation zum PCR-Labortest weitaus günstiger ist und im Vergleich zum Antikörper-Test eine Corona-Infektion in einem frühen Stadium nachweisen kann. Des Weiteren könnten Antigen-Schnelltests eine Förderung durch die Politik erhalten. So kündigte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn erst vor wenigen Tagen im Rahmen seiner Corona-Strategie für die kalte Jahreszeit an, auch Antigen-Schnelltests nutzen zu wollen.



NanoRepro hat bereits eine Vertriebskampagne für den Antigentest in Deutschland gestartet. Erste Auslieferungen sollen in der 41. Kalenderwoche erfolgen. Aufgrund der Einführung des Antigentests ist das NanoRepro-Management zuversichtlich, nach dem Ergebnisrekord in den ersten sechs Monaten auch im zweiten Halbjahr sehr erfreuliche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erzielen.



NanoRepro CEO Lisa Jüngst: "Wir freuen uns, auch bei der Einführung des Antigentests eine Vorreiterrolle einzunehmen. Der Kunde hat nunmehr die Auswahl zwischen einem Antikörpertest und einem Antigentest. Wir gehen davon aus, dass Schnelltests zukünftig eine zunehmend größere Rolle spielen werden. Aussagen von Wissenschaftlern und Politikern belegen dies. Mit der Ergänzung des Portfolios sind wir nunmehr für alle Szenarien gewappnet."



Über NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 24 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie unterschiedliche Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



NanoRepro AG

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

juengst [at] nanorepro.com





