02.09.2020

Nass Valley Gateway LTD. gestaltet Marke und Verpackung für neues Sortiment erstklassiger CBD-Produkte um

Nass Valley Gateway LTD. gestaltet Marke und Verpackung für neues Sortiment erstklassiger CBD-Produkte um



02.09.2020 / 15:00

Nass Valley Gateway LTD. gestaltet Marke und Verpackung für neues Sortiment erstklassiger CBD-Produkte um Landesweite Groß- und Einzelhandelsbemühungen für erweitertes Produktsortiment an hochwertigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Konsumgütern unter neugestalteter Marke kurz vor dem Start. Vancouver, British Columbia, über NEWMEDIAWIRE -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN") freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass die Geschäftsleitung das Branding von NVG umgestaltet hat und über eine angemessene Struktur verfügt, um ein festes Standbein im wachsenden CBD-Markt aufzubauen. Mit der Enthüllung eines brandneuen Images, durch den Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit in digitalen Medien ist NVG gut aufgestellt, um eine starke Präsenz auf dem CBD-Marktplatz zu entwickeln. Gavin Collier, Präsident/CEO von Nass Valley Gateway, erklärte: "Durch unsere Forschungen haben wir herausgefunden, dass zwar 86 % der Amerikaner von Cannabidiol (CBD) gehört haben, jedoch bemerkenswerterweise nur 18 % es schon ausprobiert haben." Abschließend teilte er mit: "Unsere Struktur ist darauf ausgelegt, diesen noch weitgehend unerschlossenen Sektor des Verbrauchermarkts anzusprechen, der aus einem reifen Zielpublikum besteht, das diese nützlichen Produkte andernfalls wahrscheinlich nicht ausprobieren würde." Laut RemedyJournal.com "deutet die Differenz zwischen der Anzahl der Personen, die von CBD gehört haben, und der Anzahl derer, die es ausprobiert haben, darauf hin, dass weiterhin ein großes Wachstumspotenzial besteht, insbesondere wenn man bedenkt, wie offen die jungen Leute für CBD sind, und angesichts der allgemein positiven Einstellung von Amerikanern gegenüber CBD." Gavin Collier erklärte außerdem: "Die statistischen Studien zum CBD-Markt und -umsatz unterscheiden sich in diesem Punkt, aber die zuletzt verzeichnete Wachstumsrate steht außer Frage; vergleicht man dies mit Entdeckungsstatistiken von weniger als 20 %, legt dies überwältigende Erfolgsaussichten nahe. Für das NVG-Team war dies ein sehnlichst erwarteter Augenblick; die Umsetzung dieses vollkommen anderen Geschäftsmodells in einer anspruchsvollen Branche, die weiterhin auf exponentielles Wachstum ausgerichtet ist." Wie bereits bekanntgegeben, hat die Fusion von Nass Valley Gateway mit Advanced Bioceuticals Limited es dem Unternehmen ermöglicht, auf dem gemäß forbes.com bis 2024 potenziell 20 Mrd. USD schweren CBD-Markt einzusteigen. Auch wenn bereits viele Unternehmen wie Nass Valley im CBD-Bereich aktiv sind, weisen nur wenige die nötige Struktur auf, um ihre CBD-Produktlinie durch öffentlichkeitswirksame Vertriebsinitiativen zu monetarisieren. Um weitere Informationen zu erhalten, gehen Sie auf: www.nassvalleygateway.com oder um die CBD-Produkte von NVG anzusehen, besuchen Sie: www.nassvalleyproducts.com/ ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD. Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiertes Unternehmen. Ende 2018 vereinbarte Nass Valley Gateway eine Fusion mit Advanced Bioceuticals Limited, einer in New Jersey ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologischen, nicht auf genetisch verändertem Hanf basierten CBD-Produkten spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z4 Vancouver Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler. +1 (609) 651-0032 Michael.s@nassvalleygateway.com Notiert: Im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart; Toronto EQS-News-ID: 818503 Quelle: Nass Valley Gateway Ltd

Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.
422 Richards Street, Suite 170
V6B 2Z Vancouver
Kanada

