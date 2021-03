DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie

Niiio finance Group AG verstärkt sich im Bereich Business Development



24.03.2021 / 08:00

Görlitz, 24.03.2021. Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, konnte Inga Gerlinger (40) als Senior Business Development Managerin gewinnen.



Inga Gerlinger verfügt über mehr als eine Dekade Erfahrung in der Strategieberatung und der Etablierung digitaler Geschäftsmodelle. Bei der Deutschen Bank Private & Business Clients war Inga Gerlinger für Strategisches Performance Management, Strategic Investments und Analytics und zuletzt für Global Business Development zuständig. Überdies wirkte Inga Gerlinger bei der Gründung, dem Ausbau sowie Börsengang der German Startups Group GmbH & Co. KGaA mit. Die German Startups Group ist ein Venture Capital Anbieter für deutsche Technologie-Startups mit Sitz in Berlin. Seit 2012 führte Inga Gerlinger parallel eine selbstständige Strategie- und Investor-Relations-Beratung für diverse Unternehmen mit Spezialisierung auf FinTech.



Bei der niiio finance group AG wird Inga Gerlinger das Business Development verantworten, um das Wachstum der Gruppe voranzutreiben.



„Wir freuen uns außerordentlich, mit Inga Gerlinger eine erfahrene Managerin für uns gewonnen zu haben, die unsere Vision teilt, das Vermögensmanagement mit Hilfe neuer Technologien einfach und sicher zu machen ", so Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. „Auch im Sales-Bereich ist Verstärkung in Sicht, wir verhandeln aktuell sehr konkret mit einem neuen Vertriebsleiter sowie einem weiteren Mitarbeiter, einer Einigung steht so gut wie nichts im Wege."





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als „Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 35 hochqualifizierte Mitarbeiter.





Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

