Leben in den eigenen vier Wänden: Noratis schließt Privatisierung in Riedstadt erfolgreich ab - 24 Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet mehrheitlich an Mieter und Eigennutzer veräußert - Flaminia zu Salm-Salm: "Wohneigentum bietet gerade in schwierigen Zeiten Sicherheit" Eschborn, 6. Juli 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat die Privatisierung der Wohnungen ihres Objekts in Riedstadt erfolgreich abgeschlossen. Nach umfassender Aufwertung hat das Unternehmen damit binnen weniger Monate planmäßig Wohneigentum für insgesamt 24 Mieter, Selbstnutzer und Anleger geschaffen. Noratis, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hatte die Wohnanlage im Ortsteil Riedstadt-Goddelau 2015 erworben und den bestehenden Sanierungsstau in den folgenden vier Jahren kontinuierlich abgebaut. So wurde das 1970 erbaute Gebäude umfangreich energetisch aufgewertet. Zudem hat Noratis etwa die Balkone, Eingangsbereiche und Treppenhäuser renoviert und mit der Neugestaltung der Außenanlagen die gesamte Wohnanlage attraktiver gestaltet. Das Hauptziel der Entwicklungsmaßnahmen bestand darin, den Käufern ein attraktives und bezahlbares Zuhause zu bieten, das gleichzeitig eine interessante Vorsorgemöglichkeit darstellt. Dass dieser Ansatz erfolgreich war, zeigt die Tatsache, dass in den vergangenen neun Monaten mehrheitlich bestehende Mieter und Eigennutzer Wohnungen in der Anlage erworben haben. Mit dem gleichen Ziel privatisiert Noratis derzeit ein weiteres Objekt in Hessen. In Erlensee bei Hanau veräußert das Unternehmen insgesamt 46 Wohnungen, von denen aktuell noch 15 verfügbar sind. Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Wohneigentum bietet gerade in schwierigen Zeiten Sicherheit, vor allem in einer ruhigen und doch gut angebundenen Lage im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben für unsere Käufer hier in Riedstadt ein Zuhause geschaffen, mit dem sie auf lange Zeit Freude haben werden. Der zügige Abverkauf ist jedenfalls Beweis für die Attraktivität der Wohnungen." Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

T +49 (0)69 905 505 52

E noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

