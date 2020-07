7:30 | 10.07.2020

DGAP-News: Nordex Group gewinnt Großauftrag über 312 MW aus Spanien

Nordex Group gewinnt Großauftrag über 312 MW aus Spanien



10.07.2020 / 07:30

Nordex Group gewinnt Großauftrag über 312 MW aus Spanien Größter Windpark Spaniens, dessen erzeugter Strom zum Marktpreis verkauft wird

Erstes spanisches Projekt von Enlight Renewable Energy

Hamburg, 10. Juli 2020. Die Nordex Group hat Ende Juni einen Großauftrag aus Spanien erhalten: Die Gruppe liefert und errichtet Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit Betriebsmodus von 4,8 MW für den 312-MW-Windpark "Gecama". Kunde ist der unabhängige israelische Stromerzeuger mit erneuerbaren Energien, Enlight Renewable Energy. "Gecama" ist für das in Israel und Europa tätige Unternehmen das erste Projekt in Spanien und das erste gemeinsame Projekt mit der Nordex Group. Der Auftrag beinhaltet ebenfalls einen Premium Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Das Projekt "Gecama" entsteht in der Region Kastilien-La Mancha nahe der Stadt Cuenca. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen mit einer Nabenhöhe von 120 Metern auf Betontürmen installieren, die das Unternehmen selbst in seinem neuen spanischen Werk in Motilla del Palancar in Kastilien-La Mancha produzieren wird, das im August 2020 in Betrieb gehen wird. Bereits seit 2006 setzt die Nordex Group neben Stahlrohr- und Hybridtürmen auch eigenfertigte, reine Betontürme ein. Mittlerweile hat die Nordex Group weit mehr als 1.000 Turbinen weltweit mit dieser Turmvariante errichtet. Die Maschinenhäuser und Rotorblätter fertigt die Nordex Group ebenfalls in Spanien. "Gecama" wird Spaniens bisher größter Windpark, dessen erzeugter sauberer Strom zum Marktpreis veräußert wird. "Es freut uns, dass wir mit unserer Technologie in einem weiteren Projekt einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Windenergie in Spanien leisten können. Gern unterstützen wir Enlight bei ihrem ersten Windprojekt im Land und freuen uns, dass sich Israels größter Windparkentwickler und -betreiber für Anlagen der Delta4000-Serie entschieden hat. Neben den geringen Stromgestehungskosten und den hohen Erträgen eignet sich die N149/4.0-4.5 besonders gut aufgrund der lokalen Windverhältnisse", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Gilad Yavetz, Vorstandsvorsitzender von Enlight Renewable Energy, sagt: "Wir sind begeistert, die Nordex Group als unseren Lieferanten für den Windpark "Gecama" zu haben. Die Nordex Group ist eines der erfolgreichsten und anerkanntesten Unternehmen, das über hohe Kapazitäten verfügt, um unsere Anforderungen auf dem schnell wachsenden europäischen Markt zu erfüllen. Das Projekt "Gecama", der größte Windpark Spaniens, wird 260.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen und Emissionen von 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Dieses Projekt ist ein weiterer Erfolg auf unserem langen Weg".

Enlight Renewable Energy im Profil

Enlight Renewable Energy, gegründet 2008, wird auf dem Tel-Aviv-125 Index gehandelt. Mit 98% der Aktien, die sich im Besitz der Öffentlichkeit befinden, ist Enlight ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Das Unternehmen ist in Israel und Europa mit einem diversifizierten Portfolio an einkommenserzeugenden Projekten mit einer Gesamtleistung von über 750 Megawatt tätig. Weitere 575 Megawatt befinden sich im fortgeschrittenen Stadium des Baus, und weitere 2.000 Megawatt befinden sich in der anfänglichen Entwicklungsphase. Enlight profitiert von einem beständigen Wachstum der Einnahmen aus dem langfristigen Stromverkauf seiner ertragreichen Anlagen und einer zunehmenden Diversifizierung in zusätzliche Märkte und Segmente für saubere Energie. Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 7.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.





Ansprechpartner für Rückfragen:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1090555 10.07.2020