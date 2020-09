9:09 | 10.09.2020

Nynomic AG: Technologiepartnerschaft mit der Agri Advanced Technologies GmbH (AAT) wird deutlich erweitert Wedel (Holst.), 10.09.2020 Die Nynomic AG und die Agri Advanced Technologies GmbH (AAT) starten gemeinsam ein weiteres Projekt im Bereich innovativer Mess- und Automatisierungslösungen. AAT ist ein Tochterunternehmen der weltweit agierenden EW GROUP mit Sitz im niedersächsischen Visbek. Das Hauptbetätigungsfeld ist die Entwicklung von speziellen Anwendungstechnologien für die Tierzucht und Tierhaltung. Die bereits aus vorangegangenen, gemeinsamen Projekten bestehende strategische Technologiepartnerschaft hat zum Ziel, eine effiziente Bündelung und Ausweitung von langfristigen Innovationsprojekten zur optimalen Prozess- und Qualitätskontrolle, insbesondere innerhalb der Geschäftsfelder Tierzucht und Tiergesundheit, zu realisieren sowie eine nach Möglichkeit weltweite Vermarktbarkeit zu erreichen.

Im Rahmen kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungsprojekte werden hochinnovative Leuchtturmprojekte definiert, innerhalb derer die Partner Nynomic und AAT künftig noch enger und umfangreicher zusammenarbeiten werden. Ziel eines der aktuellen Verbundprojekte ist beispielsweise die spektroskopische in ovo Geschlechtsbestimmung. Auf Basis von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung entwickeln Nynomic und AAT im Bereich der nicht-invasiven spektralen Messtechnik eine neue und möglichst praxistaugliche Anwendung zur Ermittlung des Geschlechts im Hühnerei. Die Nynomic AG wertet die deutliche Intensivierung der Zusammenarbeit als einen wichtigen Baustein für ihr weiteres dynamisches Wachstum durch den strategischen Ausbau neuer Zukunftsmärkte.

Dass sich AAT als technologisch hoch innovatives Unternehmen und Mitglied eines starken Unternehmensverbunds beim Auswahlprozess des internationalen Technologiepartners für die Nynomic AG entschieden hat und diese Partnerschaft nun auch deutlich ausweitet, werten die Vorstände des Nynomic Konzerns, Maik Müller und Fabian Peters, als weiteren Beweis für die technologisch führende Marktposition der Gesellschaft sowie als Bestätigung der Strategie, durch eine hohe produkt- und entwicklungsseitige Diversifizierung für die Bearbeitung unterschiedlichster Zielmärkte ideal aufgestellt zu sein.

Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



Rückfragen an: Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de

