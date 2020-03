15:43 | 26.03.2020

www.rechtsanwaltskanzlei-kienle.de München, 26.März 2020. Anleihe 2011/2017 (ISIN DE000A1K0K53/ WKN A 1K0K5) und Anleihe 2010/2015 (ISIN DE000A1E84A4 / WKN A1E84A) der S.A.G. Solarstrom AG i.L.: Im Oktober 2019 hat die Insolvenzverwaltung darüber informiert, daß beim AG Freiburg, Insolvenzgericht, die Schlussrechnung eingereicht worden sei. Den gemeinsamen Vertretern liegt dieser Schlussbericht vom 22.10.2019 nunmehr vor. Sie können diesen Schlussbericht in elektronischer Form gegen Vorlage eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 14 Tage), aus dem sich die Depotbank, der Depotinhaber, das Datum sowie die Anleiheposition ergibt, anfordern. Wir bitten für die bürokratischen Anforderungen um Verständnis, da es sich bei Insolvenzverfahren um nicht öffentliche Verfahren handelt. Anleihegläubiger der Inhaberschuldverschreibung mit der ISIN: DE000A1E84A4; WKN: A1E84A werden gebeten sich an One Square Advisory Services GmbH ( sag-solar@onesquareadvisors.com ) zu wenden, Anleihegläubiger der Inhaberschuldverschreibung mit der ISIN: DE000A1K0K53; WKN: A1K0K5 werden gebeten sich an Herrn Rechtsanwalt Markus Kienle ( mwk@ra-kienle.de ) zu wenden.Mit Beschluss des AG Freiburg - Insolvenzgericht - bekanntgemacht am 13.03.2020 wurde der Termin zur Prüfung der nachträglich angemeldeten Forderungen und Vornahme der Schlussverteilung auf Mittwoch, den 24.04.2020, 13:00 Uhr, Sitzungssaal XIV, 1. OG, Bismarckallee 2, 79098 Freiburg bestimmt. Diesbezüglich wird aber in Anbetracht der Coronaviruserkrankungs-Welle der Insolvenzverwalter auf den Rechtspfleger zugehen, so daß es nicht ausgeschlossen ist, daß sich der Termin nochmals ändert. An diesem Schlusstermin sollen nach Auskunft der Insolvenzverwaltung nur die gemeinsamen Vertreter teilnehmen. Die gemeinsamen Vertreter werden im Nachgang zu dem Schlusstermin über diesen informieren.Bei Rückfragen stehen die gemeinsamen Vertreter, One Square Advisory Services GmbH (für die Inhaberschuldverschreibung ISIN: DE000A1E84A4; WKN: A1E84A) bzw. bei Herrn Rechtsanwalt Markus Kienle (für die Inhaberschuldverschreibung ISIN: DE000A1K0K53; WKN: A1K0K5) allen Anleihegläubigern unter den bekannten Kontaktdaten zur Verfügung.Kontakt:One Square Advisory Services GmbHTheatinerstr. 36 80333 MünchenoderRechtsanwaltskanzlei Markus W. KienleFranklinstraße 5660486 Frankfurt am Main

