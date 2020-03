6:07 | 20.03.2020

20.03.2020 / 06:07

Das Schweizer Finanzhaus ist im Einsatz gegen COVID-19 und beteiligt sich an einem Milliardengeschäft mit dem englischen Hersteller für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte NUEVO. Statt in Deckung zu gehen und abzuwarten geht die Schweizer Beteiligungsgesellschaft in die Offensive und das mit einer klaren Kampfansage. Durch das Joint Venture mit NUEVO bietet die die Pegasus Development AG eine Reihe von hochleistungsfähigem Reinigungs- und Desinfektionsmittel an, um der Ausweitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Die Gemische, die rein auf biologischer Basis bestehen und kein Alkohol enthalten, zeigen außergewöhnliche Leistung gegen Coronaviren, Ebola, C.diff, MRSA, H1N1-Schweinegrippe sowie viele andere Organismen. Der große Vorteil des Produktes ist, dass es aus pflanzlichen Tensiden besteht und somit nicht nur für die Oberflächenreinigung genutzt werden kann, sondern auch durch die Belüftungs- und Klimaanlagen von Gebäudekomplexen in den Luftkreislauf zugeführt werden kann, ohne zu verfliegen. Verwaltungsrat Roberto Spano:

"Selbstverständlich ist dies kein Gegenmittel für den Coronavirus, aber ein profanes Mittel, um der Ausbreitung entgegenzuwirken. Durch unser Netzwerk haben wir uns die Vertriebslizenzen für Europa, Südafrika und mittel Ostasien gesichert. Daher haben wir beschlossen das Konzentrat von unseren Partnern in der Türkei abfüllen zu lassen und es von dort aus in die jeweiligen Staaten zu beliefern.



Wir planen dieses Projekt in zu unseren Hauptgeschäftsfeldern aufzunehmen, da uns die Corona Plage wahrscheinlich noch ziemlich lange begleiten wird und es nicht auszuschließen ist, dass ähnliche Pandemien erneut auftreten werden." Durch diese Aktion zeigt die Pegasus Development AG wie man sich auch in globalen Krisenzeiten behaupten kann und gibt gleichzeitig seinen Anlegern ein deutliches Zeichen, dass man gemeinsam auch dies Zeiten erfolgreich überstehen wird. Kontakt

Pegasus Development AG

Ringstrasse 14

7000 Chur Schweiz

Verwaltungsrat: Roberto Spano

Tel: +41 815 880508

Fax: +41 815 440444

E-Mail: info@pegasusdevelopment.ch

LEI: 549300936ZV4UZCW5027

