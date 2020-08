7:00 | 31.08.2020

DGAP-News: PIERER Mobility AG bestätigt positives Halbjahresergebnis trotz Covid Lockdown

Corporate News



Wels, 31. August 2020



Optimistischer Ausblick auf das zweite Halbjahr 2020

- Absatz: 124.682 Motorräder und E-Bikes (Vorjahr: 135.711 Motorräder) - Umsatz: € 600,0 Mio. (Vorjahr: € 754,9 Mio.) - EBIT: € 1,7 Mio. (Vorjahr: € 46,6 Mio.) - Weitere Marktanteilsgewinne in den wichtigen Märkten USA, Australien und Europa - Erhöhung der globalen Markenpräsenz durch sensationelle Erfolge in der MotoGPTM - Verstärkte E-Bike Offensive - Guidance 2020 - Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2020

Umsatz, Absatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2020 - positives EBIT trotz Produktionsstopp



Im ersten Halbjahr 2020 erzielte die PIERER-Mobility Gruppe einen Konzernumsatz in Höhe von € 600,0 Mio. (Vorjahr: € 754,9 Mio.). In den ersten sechs Monaten 2020 wurden 70.171 Motorräder der Marken KTM, HUSQVARNA und GASGAS sowie 34.351 E-Bikes der Marken HUSQVARNA und R RAYMON abgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung von +1,3% zum Vorjahr, wobei im Vorjahreszeitraum noch keine E-Bikes enthalten waren. Der Absatz an Non-E-Bikes wird ausschließlich über die Marke R Raymon vertrieben und beträgt im ersten Halbjahr 8.492 Stück. Unter Berücksichtigung der von unseren Partner Bajaj verkauften 20.160 Motorräder (Vorjahr: 32.539) konnten in der ersten Jahreshälfte 2020 insgesamt 124.682 Motorräder und E-Bikes abgesetzt werden (Vorjahr: 135.711). Das operative Ergebnis (EBIT) ist bereits im ersten Halbjahr 2020 mit € 1,7 Mio. trotz Covid-Lockdown und einem zweimonatigem Produktionsstopp positiv (Vorjahr: € 46,6 Mio.). Zum 30.06.2020 waren 4.329 Mitarbeiter beschäftigt, davon 3.592 in Österreich (83%). Weitere Marktanteilsgewinne in den wichtigen Märkten USA, Australien und Europa - Erhöhung der globalen Markenpräsenz durch sensationelle Erfolge in der MotoGPTM durch die Konzernmarke KTM In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die PIERER Mobility-Gruppe in den wichtigsten Motorradmärkten (>120cc) mit einem Zulassungsplus von 1,4% den Gesamtmarkt (-7,4%) outperformt und konnte somit ihren Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 11,8% erhöhen. Durch das sich geänderte Mobilitätsverhalten erlebt der Zweiradfachhandel einen Boom, was sich in zweistelligen Zuwachsraten bei den Zulassungen sowohl bei den Motorrädern als auch bei den E-Bicycles widerspiegelt. Nach dem historischen ersten Sieg von Brad Binder in Brünn holen zwei Wochen später in Spielberg auch Miguel Oliveira und Pol Espargaró für den österreichischen Hersteller den ersten und dritten Platz bei der MotoGPTM. Diese unglaublichen Erfolge in der Königsklasse des Motoradsports sind ein Meilenstein in der Geschichte von KTM und führen damit zu einer weiteren Erhöhung der weltweiten Markenpräsenz.



Verstärkte E-Bike Offensive



Die PIERER Mobility-Gruppe gilt als Pionier der Elektromobilität für Zweiräder und treibt die Entwicklung in diesem Bereich seit langem maßgeblich voran. Aktuell arbeitet sie unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology mit Partner aus Industrie und Wissenschaft an einem innovativen E-Mobilitätskonzept (EMotion) für energieeffiziente, komfortable Elektrozweiräder der Kategorie L. Diese elektrisch angetriebenen Zweiräder werden speziell für die Altersgruppen 16-18 Jahre bzw. 50+ entwickelt und sollen im alltäglichen Individualverkehr für die Anwender konventioneller Fahrzeuge eine brauchbare und umweltfreundliche Alternative mit einem völlig neuen Mobilitätserlebnis bieten. Vorzeitige 100%ige Übernahme von GASGAS Die PIERER Mobility-Gruppe übernimmt im Juli 2020 vorzeitig 100 Prozent der Anteile der GASGAS Motorcycles GmbH und positioniert somit GASGAS als dritte Konzernmarke im Geländemotorradbereich für den ambitionierten Einsteiger und als Weltmarktführer im Trial Segment. Weiters ergänzt GASGAS sein Produktportfolio um ein sportives Sortiment in der Kategorie High-End E-Mountain Bike.



Guidance 2020



Aufgrund der starken globalen Nachfrage rechnet die Gruppe im zweiten Halbjahr 2020 mit einer Umsatzsteigerung auf mehr als € 800 Mio. und liegt daher deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2. Halbjahr 2019: € 765,3 Mio.). Der am 22. Juli 2020 avisierte Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2020 wird bestätigt und wird bei über € 1.400 Mio. erwartet (GJ 2019: € 1.520,1 Mio.), wobei die E-Bicycle Sparte dabei einen Umsatzbeitrag von mehr als € 110 Mio. liefern wird. Bezogen auf das Geschäftsjahr 2020 werden nach derzeitiger Einschätzung die EBIT-Marge zwischen 4 und 6% vom Umsatz und der Free Cash-Flow bei mehr als € 30 Mio. liegen. Kennzahlen H1 2020 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert) Ertragskennzahlen H1 2019 H1 2020 Vdg. in % Umsatz in m€ 754,9 600,0 -20,5% EBITDA in m€ 98,5 64,2 -34,8% EBIT in m€ 46,6 1,7 -96,3% EBITDA-Marge in Prozent 13,1% 10,7% EBIT-Marge in Prozent 6,2% 0,3% Bilanzkennzahlen 31.12.2019 30.06.2020 Vdg. in % Bilanzsumme in m€ 1.613,9 1.666,0 3,2% Eigenkapital in m€ 618,6 589,8 -4,7% Eigenkapitalquote in Prozent 38,3% 35,4% Nettoverschuldung in m€ 395,8 489,4 23,6% Gearing in Prozent 64,0% 83,0% Mitarbeiter Anzahl 4.368 4.329 -0,9% H1 2019 H1 2020 Investitionen in m€ 80,1 72,9 -9,0% Der Halbjahresbericht 2020 der PIERER Mobility AG ist ab sofort auf der Webseite der Gesellschaft unter dem Link https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte abrufbar. Weiters findet sich die aktuelle Investoren Präsentation unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/praesentationen. Börselisting Per 30. September 2020 endet der Handel der Aktien der PIERER Mobility AG im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Die Wiener Börse AG hat mitgeteilt, dass sie die Aktien der PIERER Mobility AG auf eigene Initiative in den "global market" von weltweit agierenden Unternehmen mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2020 aufgenommen hat. Die Aktien der PIERER Mobility AG sind seit dem 14. November 2016 im International Reporting Standard der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange primärkotiert. Am 29. März 2017 wurden die Aktien in den Swiss Performance Index (SPI) der SIX Swiss Exchange aufgenommen. Am 3. März 2020 hat die PIERER Mobility AG die Notierung ihrer Aktien auch im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) aufgenommen.

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Das Produktportfolio umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsneutrale Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben sowie E-Bikes. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle einzunehmen. Die Übernahme des E-Bike Geschäftes von PEXCO war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Zweirad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon und GASGAS E-Bicycles vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln. Durch unsere Innovationsstärke sehen wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die Partnerschaft mit Bajaj, Indiens zweitgrößtem Motorradhersteller, festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten. Rechtlicher Hinweis

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß, Tel.: +43 (0)7242 / 69402

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

