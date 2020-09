DGAP-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Kooperation

PIERER Mobility AG: Intensivierung des Joint-Ventures mit CFMOTO in China



30.09.2020 / 07:00

Wels, 30. September 2020



PIERER Mobility AG:

- Intensivierung des Joint-Ventures mit CFMOTO in China

- Verstärkung der Präsenz in China und Ausbau der Marktanteile

Das Joint Venture mit CFMOTO wird weiter verstärkt, um die steigende Marktnachfrage primär in China und auch weltweit bedienen zu können. Die neue Mittelklasse Baureihe (750 cc) soll in der neu errichteten Fabrik des chinesischen Joint Ventures in Hangzhou produziert werden. Die Produktion wird Anfang 2021 starten und wird zukünftig auch noch durch weitere Modelle der 890cc Baureihe sowie ausgewählter Offroad Modelle ergänzt werden. Damit soll die Präsenz in China gestärkt und die Marktanteile weiter ausgebaut werden.

Aufstockung der Beteiligung an PIERER Mobility AG auf über 2%

Als Zeichen der Vertiefung der Zusammenarbeit beteiligt sich CFMOTO mit rund einem weiteren Prozent an der börsennotierten Pierer Mobility AG und hält somit rund 2,05 % an der Gesellschaft. Diese von CFMOTO erworbenen Aktien kommen von der Pierer Konzerngesellschaft mbH und Organen der Pierer Konzern-Gruppe. Das Closing der Transkation soll im Dezember 2020 erfolgen.