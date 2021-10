8:10 | 09.10.2021

DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap und Viridian werden sich auf der Expo 2020 vorstellen

PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap und Viridian werden sich auf der Expo 2020 vorstellen



PowerTap und Viridian werden sich auf der Expo 2020 vorstellen



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 08. Oktober 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE" ) gibt bekannt, dass Viridian Hydrogen UAE ("Viridian"), PowerTaps exklusiver Vertreiber im Nahen Osten, ausgewählt wurde, das modulare Wasserstoffproduktions- und Abgabesystem PowerTap Gen3 auf der Expo 2020 vorzustellen. Expo 2020 baut auf den Weltausstellungen der vergangenen 170 Jahren auf. Diese Weltausstellungen waren eine Plattform, um die neuesten Technologien aus der ganzen Welt zu präsentieren, die die Welt von heute und morgen prägen werden. https://www.viridianhydrogen.com/post/viridian-hydrogen-expo2020-wetex-dubai Weltausstellungen stehen im Mittelpunkt der Einführung von Innovation und insbesondere sauberer Energie, seit Professor Keith Williams, der Chefingenieur der Shell Oil Company, gebeten wurde, eine Brennstoffzelle für die Pariser Ausstellung zu bauen, um das zukünftige Potenzial sauberer Energie zu präsentieren. Das Team von PowerTap hat die Vision einer sauberen Kraftstoffquelle unter Beteiligung eines weiteren ehemaligen Geschäftsführers der Shell Oil Company, Herrn David Bray, verwirklicht. "Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als Vorkämpfer für Nachhaltigkeit positioniert. Die Grundlage des Wasserstoff-Ökosystems wird nicht nur auf der Expo 2020, sondern in den nächsten sechs Monaten in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen sein", sagte Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Capital Corp. Herr Sagar Mirchandani, Teilhaber der Viridian Hydrogen, sagte, dass sich die VAE darauf freuen, das PowerTap-System den erwarteten 25 Millionen Besuchern der ersten Expo im Nahen Osten, Afrika und Südasien zu präsentieren. Herr Mirchandani betont, "dass die Teams von Viridian und PowerTap im Einklang mit dem Thema der Expo of Mobility, Sustainability and Opportunity (Mobilität, Nachhaltigkeit und Möglichkeiten) das Glück haben werden, nicht nur der Region, sondern der Welt zu zeigen, dass die Wasserstoffbetankung die Kraftstoffquelle ist, die unsere Weltwirtschaften in eine erneuerbare, nachhaltige Zukunft verwandeln werden". Darüber hinaus freut sich Viridian bekannt zu geben, dass es einen Wasserstoffbeirat eingerichtet hat, um den Übergang zu einer nachhaltigen Energieerzeugung weiterhin zu unterstützen. Die dieser Gruppe hinzugefügten ausgewählten Mitglieder werden es Viridian und PowerTap ermöglichen, die VAE in den Bereichen Wasserstofferzeugung, Verteilung, Nutzung und Kohlenstoffabscheidungstechnologie weltweit führend zu machen. Herr Ismail Al Zarooni hat sich bereit erklärt, dem Hydrogen Advisory Council (Wasserstoffbeirat) beizutreten. Herr Zarooni ist ein versierter Bauingenieur mit einer Leidenschaft für erneuerbare Energien und Dekarbonisierung. Ismail hat Erfahrung in der Durchführung zahlreicher Multi-Milliarden-Dollar-Komplettprojekte in ganz Dubai. Diese Projekte reichen von Flughäfen bis hin zu über 80 Gold-zertifizierten LEED Expo-Pavillons. Als wichtiges Mitglied des Bereitstellungsteams der Expo 2020 hat er erfolgreich verschiedene maßgeschneiderte, preisgekrönte CEEQUAL- und LEED-zertifizierte Projekte realisiert, die von einem einzigartigen Aussichtsturm bis hin zu komplexen Stahlschirmkonstruktionen reichen. Ismail verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung verschiedener Interessengruppen, darunter Regierungsbehörden, Auftragnehmer, multinationale Investmentfirmen und Endbenutzer. Mit umfassendem Wissen über aktuelle Forschungen und Trends im Bereich erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit hat Ismail dies immer im Zentrum all seiner Projekte verdeutlicht. Herr Zarooni ist "begeistert, Teil des Hydrogen Advisory Council zu sein, um das Wasserstoff-Ökosystem in den VAE weiterzuentwickeln und zur Vision der VAE beizutragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in Bezug auf Nachhaltigkeit zu verbessern und seine Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten." MOVE & Viridian fühlen sich geehrt, weiterhin auf der visionären Führung des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheichs Zayed Bin Sultan Al Nahyan, aufzubauen, um die Säulen des Erfolgs für die Vereinigten Arabischen Emiraten zu etablieren. ÜBER VIRIDIAN HYDROGEN, VAE



Viridian Hydrogen UAE erhielt den Auftrag, ein Anbieter integrierter erneuerbarer Lösungen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Wasserstoff in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Großregion MENA zu werden. Durch ein vielfältiges Netzwerk von lokalen Partnern und Beratern hat sich Viridian als vertrauenswürdige Ressource für Regierungen und multinationale Unternehmen positioniert, die ihre erneuerbaren Strategien in der Region umsetzen möchten. Kontakt bei Viridian: Saad Khan

saad@viridianhydrogen.com Tel.: 971-55-152-1077 ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP. PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren. PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth PR-Kontakt Ajay Bruno Account Director AMW PR Mobil: 732 546 4287 Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com Investorenkontakt:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com Kontakt bei Clean Power Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Tel.: +1 604-687-2038 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

