Preisverdächtig? reconcept-Gezeitenkraftprojekt für den Innovationspreis „German Renewables Award' nominiert



23.06.2020 / 09:49

Preisverdächtig? reconcept-Gezeitenkraftprojekt für den Innovationspreis "German Renewables Award" nominiert



Hamburg, 23. Juni 2020. Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, ist mit ihrem neuartigen Gezeitenkraft-Projekt "FORCE 1" für den "German Renewables Award" in der Kategorie "Produktinnovation des Jahres" nominiert. Den Preis verleiht das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH), um damit herausragende Innovationen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu würdigen.



"Wir freuen uns sehr über die Nominierung für den German Renewables Award, die eine große Ehre ist. Gleichzeitig sehen wir darin auch eine Bestätigung unserer Strategie, neben den etablierten Technologien auch auf Innovationen wie die Gezeitenkraft zu setzen", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe.



FORCE 1 sind schwimmende Plattformen im Trimaran-Design, angetrieben von jeweils sechs frei in der Strömung arbeitenden Unterwasserturbinen. Anders als übliche Gezeitenkraftwerke kommen sie somit ohne Damm aus und haben daher keine massiven Einwirkungen auf die marine Fauna und Flora. Projektstandort ist die Minas-Passage in der kanadischen Bay of Fundy, Nova Scotia. Die Bay of Fundy ist bekannt für den höchsten Tidenhub der Welt von 13 bis 16 Metern. Die erste FORCE 1-Plattform wird noch 2020 in Betrieb genommen werden. Die schwimmende FORCE 1-Technologie ist umweltfreundlich, kostengünstig, sehr robust sowie durch ihr modulares Konzept skalierbar und flexibel einsetzbar. FORCE 1 ist der Auftakt einer Serienproduktion. Interessierte Investoren - private wie institutionelle - können sich aktuell über die Unternehmensanleihe "reconcept Green Bond I" an dem Projekt und seinen Erträgen mittelbar beteiligen.



Bereits zum neunten Mal vergibt das EEHH gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Jury aus Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft den Award in den Kategorien Produktinnovation des Jahres, Projekt des Jahres, Studentenarbeit des Jahres und Lebenswerk. Darüber hinaus wird ein Journalistenpreis vergeben. Die Siegerinnen und Sieger kürt das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg am 22. September 2020 im Opernloft Altona.



Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Gemeinsam mit über 10.000 Anlegerinnen und Anlegern und einem Investitionsvolumen von über einer halben Milliarde Euro hat reconcept mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen erfolgreich realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Gesamtleistung von rund 370 Megawatt.



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de



Investorenkontakt:

Bernd Prigge

reconcept GmbH

040/3252165-31

bernd.prigge@reconcept.de