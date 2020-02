9:05 | 06.02.2020

DGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH: ​​​​​​​Alle drei Monate Transparenz für den Boutiquenmarkt

06.02.2020

Trotz 975 Investmentfonds und einem Volumen von 112 Mrd EUR ist der Markt der Boutiquenfonds in Deutschland noch wenig transparent und lange nicht jedem Anleger bekannt.

Einen detaillierten Marktüberblick bietet daher ab sofort die Pro BoutiquenFonds GmbH mit dem quartalsweise erscheinenden ,BoutiquenFonds Radar'. "Hier veröffentlichen wir regelmäßig Auswertungen aus der unternehmenseigenen Datenbank, in der neben allen Boutiquenfonds auch deren Assetmanager und sämtliche Dienstleister wie Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen enthalten sind.", erklärt Geschäftsführer Frank Eichelmann. In der ersten Ausgabe des BoutiquenFonds Radars sind wichtige Kennzahlen für das Jahr 2019 enthalten, so unter anderem die Anzahl und das Gesamtvolumen der Boutiquenfonds sowie die Aufteilung nach Assetklassen. Höchst interessant aber auch die Mittelzu- und abflüsse des vergangenen Jahres nach Assetmanagern und Assetklassen sowie weitere Informationen zu neu aufgelegten Boutiquenfonds. Um allen Marktteilnehmern feste Zahlen an die Hand zu geben, wird die genannte Publikation künftig allen Abonnenten des PBF-Newsletters zusätzlich und kostenfrei zur Verfügung gestellt. "Fachmedien können unter Quellennennung gerne unsere Zahlen für Artikel oder die eigene Recherche nutzen", so Eichelmann weiter. Nur gesonderte, individuelle Auswertungen sind kostenpflichtig. 05.02.2020 Marktüberblick ,BoutiquenFonds Radar' für das Jahr 2019 steht gleich nach der Anmeldung zum Download zur Verfügung: Link Kontakt: Sven Hoppenhöft

c/o Pro BoutiquenFonds GmbH

hoppenhoeft@boutiquenfonds.de +49 69 348 717 463

