Henri Broen Holding B.V. - Großteil des Villenprojekts Koningsbosch veräußert - Strategische Veränderungen & Wachstumspläne - Börsengang in Deutschland Ende 2021 Eindhoven, 19. Oktober 2021 - Die Henri Broen Holding B.V. freut sich heute über entscheidende Fortschritte ihres Immobilienprojekts Koningsbosch, wichtige strategische Veränderungen und Wachstumspläne zu berichten. In Summe haben diese Entwicklungen einen deutlich positiven Effekt für die Inhaber der im Dezember emittierten 7,5% Henri Broen Holding B.V. 20/25 Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A283WQ2). https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a283wq2-henri-broen-holding-b-v-7-5-20-25 Einen großen Erfolg kann die Gesellschaft mit dem Verkauf des Großteils der 45 Eigentumsvillen und dies wesentlich schneller als im ursprünglichen Zeitplan vorgesehen vermelden. Damit konnte das Mezzanine-Kapital vollständig abgelöst werden, welches zum Kauf des Projekts aufgenommen wurde. Dies führt in der Folge zu einer wesentlich höheren Eigenkapitalquote von über 65%. Im laufenden Geschäftsjahr wird die Holding einen Gewinn von mindestens 6 Mio. Euro realisieren. Zusätzlich übernimmt die Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. entgegen ursprünglicher Planungen das Projektmanagement für die Baurealisierung in Kooperation mit einem Kontraktor. Hierdurch wird es der Gesellschaft möglich sein, einen zusätzlichen operativen Ertrag von rund 2,4 Mio. Euro zu erwirtschaften. Auch im zweiten Teilbereich des Projekts, dem Bau eines Supermarkts, wird die Henri Broen Holding B.V. über die Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. durch die Bauprojektierung mit einem Kontraktor einen zusätzlichen operativen Ertrag in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro realisieren können. Eine entscheidende Veränderung betrifft den geplanten Umbau des Klosters zu einem Hotel. In den letzten Monaten haben sich zahlreiche Opportunitäten im Bereich Wohnen aufgetan, die eine wesentlich bessere Rendite-Risiko-Struktur aufweisen als das Hotelprojekt. Aus diesem Grund hat ein strategisches Umdenken stattgefunden. Die Gesellschaft beabsichtigt nun, das Objekt, welches einen Wert von rund 5 Mio. Euro aufweist, im nächsten Jahr zu veräußern. "Angesichts einer überaus attraktiven, teilweise aus Sondersituationen stammenden Pipeline, können alternative Projekte schneller, mit weniger Kapitaleinsatz und mit höherer Rendite realisiert werden", erklärt CFO Carsten Mainitz. Zudem wird die Gesellschaft in das nachhaltige und CO2-neutrale Construction-Geschäft mit der Gründung der Henri Broen Construction B.V. einsteigen. Neben der Sicherstellung einer umweltfreundlichen Realisierung kann durch die vollautomatisierte Anfertigung von Stahlkonstruktionen ein weiterer margenstarker Teil der Wertschöpfungskette umgesetzt werden. Aus der operativen Tätigkeit erwartet die Holding in den ersten beiden Jahren der vollen Geschäftstätigkeit einen operativen Gewinn von kumuliert 1,0 bis 1,5 Mio. Euro. "Durch die Anpassung der Strategie heben wir klar unsere Stärken hervor", unterstreicht dazu der CEO der Gesellschaft, Henri Broen. "Stand heute, werden wir einen operativen Mehrertrag von insgesamt 4 bis 5 Mio. EUR über die nächsten zwei oder drei Jahre nur aus dem bestehenden Projekt Koningsbosch realisieren. Zusätzlich verfügen wir über eine sehr attraktive Pipeline an Projekten." "Mit großem Stolz, möchten wir auch darüber informieren, dass unsere Gesellschaft noch bis Ende des Jahres einen Börsengang in Deutschland vollziehen wird", so der Unternehmenschef. Mit diesem Schritt trägt die Holding dem großen Interesse von potenziellen Eigenkapitalinvestoren Rechnung. "Wir erwarten ein starkes Wachstum der Henri Broen Holding in den nächsten 5 Jahren", erklärt Carsten Mainitz. Um über die aktuelle Lage und Perspektiven zu informieren, veranstaltet die Henri Broen Holding B.V. am 21. Oktober ab 11.30 Uhr in Kleve einen exklusiven Kapitalmarkttag für institutionelle Investoren. Kontakt Henri Broen Holding B.V. Carsten Mainitz, CFO mainitz@hbroen.nl

