Pressemitteilung publity erhöht Vermietungsstand im Quattrium weiter Frankfurt 25. März 2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) ein auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hat einen neuen Mieter für eine größere Fläche im "Quattrium" bei Düsseldorf gewinnen können. Insgesamt knapp 1.200 Quadratmeter Fläche sowie 40 Stellplätze wurden an ein renommiertes IT-Beratungshaus ab 1. Juni 2020 vermietet. Bei der Gewinnung des neuen Mieters hat publity von seiner tiefgehenden Marktkenntnis und der umfassenden unternehmenseigenen Datenbank profitiert. Der Vermietungsstand in dem Objekt konnte so um rd. vier Prozentpunkte erhöht werden. Damit setzen sich die Vermietungserfolge bei dem 2016 von publity im Rahmen eines Asset Management Vertrags erworbenen Objekt fort. Das 1993 erbaute Quattrium befindet sich in Ratingen bei Düsseldorf und verfügt über eine hervorragende Straßen- und Flughafenanbindung. Thomas Olek, CEO der publity AG: "Wir wollen als Asset Manager für unsere Kunden in jeder Marktphase erfolgreich sein. Das ist uns einmal mehr gelungen. Unsere Datenbank und die genaue Kenntnis der jeweiligen Märkte sind wichtige Faktoren, um Mieter zu gewinnen und Immobilien im Wert zu entwickeln." Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

E-Mail: publity@edicto.de Über publity Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

