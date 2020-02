DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

publity AG: publity schließt neuen Mietvertrag mit Hauptmieter bei GORE-Büroimmobilie in Neu-Isenburg ab



14.02.2020 / 08:44

Pressemitteilung

publity schließt neuen Mietvertrag mit Hauptmieter bei GORE-Büroimmobilie in Neu-Isenburg ab

Frankfurt 14. Februar 2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat als Asset Manager bei einem Bürokomplex der GORE German Office Real Estate AG in Neu-Isenburg einen wichtigen Vermietungserfolg erzielt. Es wurde nun mit dem Hauptmieter ARAMARK Holding Deutschland GmbH ("ARAMARK") ein neuer Mietvertrag über zehn Jahre, bis Januar 2030, abgeschlossen. ARAMARK nutzt in dem insgesamt 15.882 Quadratmeter großen Büroensemble eine Fläche von rund 4.200 Quadratmeter sowie 60 Stellplätze. Die durchschnittliche Gesamtlaufzeit der Mietverträge im Objekt (WALT) wurde somit auf 9,3 Jahre von 3,4 Jahren erhöht.

Die in 1993 erbaute Immobilie befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet in Neu-Isenburg, in unmittelbarer Nähe zu Frankfurt am Main und zum Frankfurter Flughafen und verfügt über eine sehr gute verkehrstechnische Infrastruktur durch die Anbindung an die Autobahnen A3 und A5 sowie an den öffentlichen Nahverkehr. Der Komplex besteht aus drei fünfgeschossigen Gebäudeteilen mit Büro- und Lagerflächen sowie 192 Garagen- und 23 Außenstellplätzen.

Thomas Olek, CEO der publity AG: "Dass ein Hauptmieter einen so langfristigen neuen Mietvertrag abschließt, ist ein erfreulicher Asset-Management-Erfolg. Die Immobilie punktet durch den hervorragenden Standort in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands in direkter Nachbarschaft zu Frankfurt und zum Flughafen."

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.