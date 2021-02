DGAP-News: Pure Extracts Technologies Corp. / Schlagwort(e): Kooperation

Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts stimmt dem Lizenzabkommen mit Taste-T, LLC, dem US-amerikanischen Hersteller von Fireball Cannabis-Gummi, zu



16.02.2021 / 06:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pure Extracts stimmt dem Lizenzabkommen mit Taste-T, LLC, dem US-amerikanischen Hersteller von Fireball Cannabis-Gummi, zu

Vancouver, British Columbia, 16. Februar 2021. Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (OTC: PRXTF) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen"), ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden funktionellen Pilzsektor, gibt ihr Lizenzabkommen mit der in den USA ansässigen Taste-T, LLC ("Taste-T") bekannt.

Taste-T verwendet ein geschütztes Herstellungssystem, um Marken-Cannabisgummi herzustellen, zu verpacken und in mehreren US-Bundesstaaten zu verkaufen, darunter Nevada, Massachusetts, Michigan und Oklahoma. Zu ihren berühmten Produkten zählen Margarita Chill und Fireball Cinnamon. Sie werden in einer einzigartigen Blisterverpackung geliefert.

Pure Extracts hat eine Vereinbarung mit exklusiven Rechten für Kanada und Erstrechten für andere Länder weltweit unterzeichnet. In der Vereinbarung ist die Lieferung einer der nach kanadischen Standards zertifizierten kundenspezifischen Gummi-Herstellungsmaschinen der Taste-T an das Werk der Pure Extracts in British Columbia enthalten. Pure Extracts wird diese Produkte in einem Health Canada konformen Format in lizenzierten Apotheken in ganz Kanada unter der Marke "Pure Chews" als essbares Produkt verkaufen.

Ben Nikolaevsky, CEO der Pure Extracts, bemerkte: "Taste-Ts Gummi-Produktlinie ist eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen, einem der wenigen US-amerikanischen Cannabisprodukte zum Durchbruch zu verhelfen, die zu Recht als "Marke "bezeichnet werden. Und natürlich ist Pure Extracts als kanadisches Unternehmen ideal geeignet, dieses Produkt in zahlreiche Länder auf der ganzen Welt zu exportieren."

Über Pure Extracts (CSE: PULL) (Frankfurt: PUX)

Das Unternehmen verfügt über eine brandneue, hochmoderne Verarbeitungsanlage, die sich nur 20 Minuten nördlich des weltberühmten Wintersportortes Whistler in British Columbia befindet. Die maßgeschneiderte Anlage wurde gemäß den GMP-Standards der Europäischen Union errichtet, um den Export von Produkten und Formulierungen, einschließlich der derzeit in Kanada eingeschränkten, in europäische Gerichtsbarkeiten zu exportieren, wo sie legal verfügbar sind. Am 25. September 2020 erhielt Pure Extracts von Health Canada die Standardverarbeitungslizenz gemäß dem Cannabis Act, und der Handel mit Aktien des Unternehmens begann am 5. November 2020 an der Canadian Securities Exchange (CSE).

Erfahren Sie mehr unter https://pureextractscorp.com/.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Empire Communications Group unter (604) 343-2724.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Ben Nikolaevsky"

Ben Nikolaevsky

CEO and Director

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.