8:00 | 22.09.2020

DGAP-News: q.beyond AG: „Wir denken das Business unserer Kunden neu’ – QSC vollzieht Rebranding und ist jetzt q.beyond

q.beyond AG: „Wir denken das Business unserer Kunden neu' - QSC vollzieht Rebranding und ist jetzt q.beyond



22.09.2020 / 08:00

"Wir denken das Business unserer Kunden neu" - QSC vollzieht Rebranding und ist jetzt q.beyond - Wichtiger Meilenstein der Neu-Positionierung

- Geschärftes Portfolio für Digitalisierung

- Neuer Markenauftritt unter www.qbeyond.de Köln, 22. September 2020 - Heute startet die q.beyond AG - mit neuem Markenauftritt, frischem Layout und einem geschärften Portfolio für ihre Kunden. Unter dem neuen Claim "Expect the next" bringt der IT-Dienstleister die Digitalisierungsvorhaben seiner mittelständischen Kunden voran. "Wer die Digitalisierung ernsthaft anpacken und sein Business transformieren möchte, kommt künftig an der q.beyond AG nicht vorbei", so Jürgen Hermann, CEO. "Wir machen Schluss mit Insellösungen und bieten unseren Kunden einen optimalen Mix aus genau den Technologien, die sie für den Wandel benötigen - hin zu neuen, innovativen und digitalen Geschäfts- und Servicemodellen." Dazu verfüge der IT-Dienstleister über ein Portfolio aus aufeinander abgestimmten Cloud-, SAP- und IoT-Services. Unter anderem können Kunden von q.beyond durch die Kombination von Edge- und Cloud-Technologien im Internet of Things neue Geschäftsmodelle an den Start bringen. q.beyond markiert neue Ära "Die jetzt erfolgte Umbenennung mit dem neuen, frischen Markenauftritt setzt ein großes Ausrufezeichen hinter den Wandel unseres Unternehmens in den vergangenen Monaten und Jahren: ein neuer Name für ein neues Unternehmen. Wir haben uns in allen Bereichen konsequent weiterentwickelt; wir denken das Business unserer Kunden neu. Die Belegschaft brennt darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Digitalisierung zu gestalten und ihnen im Wettbewerb den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen." Auch die aktuelle Geschäftsentwicklung zeige, dass sich die neue Weichenstellung vor dem Hintergrund der Wachstumsstrategie "2020plus" bemerkbar macht: Das Unternehmen wächst kontinuierlich von Quartal zu Quartal, die Auftragseingänge markieren Rekordwerte und selbst in der aktuellen Ausnahmesituation sorgen attraktive Lösungen und wachsende Märkte für weiteren Rückenwind. Vom TK-Anbieter zum Digitalisierer QSC startete 1997 als TK-Anbieter und wandelte sich im Laufe der Jahre zum reinen IT-Dienstleister mit einer Fokussierung auf mittelständische Unternehmenskunden. Meilensteine in der Unternehmenshistorie stellen unter anderem die Übernahme der Hamburger Info AG oder auch der frühzeitige Aufbau des Cloud- und IoT-Geschäfts dar. Zuletzt akquirierte das Unternehmen die Incloud GmbH aus Darmstadt und holte sich damit ein Team aus jungen Softwareentwicklern an Bord, das auf Cloud- und Weblösungen, Mobile Apps sowie IoT-Produkte spezialisiert ist.

Unternehmensprofil der q.beyond AG Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT. Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

F +49 221 669 8009

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1134637 22.09.2020