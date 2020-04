16:46 | 22.04.2020

Corporate News Bad Neustadt a. d. Saale | 22. April 2020 RHÖN-KLINIKUM AG: Begründete Stellungnahmen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Übernahmeangebot der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA Der Vorstand und der Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a. d. Saale, haben heute zu dem am 8. April 2020 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Rübenkamp 226, 22307 Hamburg, Deutschland, gegenüber den Aktionären der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft jeweils gesonderte begründete Stellungnahmen gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG abgegeben. Exemplare der begründeten Stellungnahmen werden seit dem Tag dieser Veröffentlichung am Hauptsitz der Verwaltung der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, am Schlossplatz 1, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale, Deutschland, Telefon +49 9771 65-0, Telefax +49 9771 97467 (Bestellung per E-Mail an ir@rhoen-klinikum-ag.com unter Angabe der vollständigen Postadresse) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus sind die begründeten Stellungnahmen sowie unverbindliche englische Übersetzungen hiervon im Internet auf der Internetseite der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft unter www.rhoen-klinikum-ag.com unter der Rubrik "Investor Relations" | "Übernahmeangebot" veröffentlicht. Maßgeblich ist allein die jeweilige deutsche Fassung der begründeten Stellungnahme. Die Veröffentlichungen stehen zur Verfügung im Internet unter: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/uebernahmeangebot -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die RHÖN‐KLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) werden jährlich über 860.000 Patienten behandelt. Mehr als 18.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Der Einstieg in den zukunftsträchtigen Telemedizin-Markt mit Medgate Deutschland, das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sowie die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen Wandels sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie.

