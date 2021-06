10:00 | 17.06.2021

17. Juni 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 30 / 2021) mit der Barzani Gruppe Centurion, Südafrika, 17. Juni 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der Barzani Group, einem führenden Bau- und Immobilienentwicklungsunternehmen in Südafrika, bekannt. Roelof van den Berg, Gründer & CEO der Barzani Group: "Unsere Vision als Unternehmen ist es, das erste Bauunternehmen zu werden, das seine Prozesse automatisiert und die Branche komplett verändert. Um das zu erreichen und um erfolgreich zu sein, spielt die Technologie eine große Rolle - ebenso ist die Wahl des richtigen Technologiepartners entscheidend. Als bestehender RIB CCS-Kunde haben wir die RIB bereits kennengelernt und stehen hinter ihnen und ihren Lösungen. Der Wechsel zum RIB-Flaggschiff MTWO war daher eine logische Konsequenz für uns. Wir sehen uns als zukunftsorientierter, technologiegetriebener Branchenführer und die MTWO-Plattform wird uns bei unserer Mission, traditionelle Bauprozesse in digital automatisierte Arbeitsabläufe umzuwandeln, weiter unterstützen." Die MTWO-Lösung der RIB wird als vollständig integrierte und durchgängige Plattform für sämtliche Kernfunktionen und über alle Projektbeteiligten hinweg die bestehende Systemlandschaft des Unternehmens vereinheitlichen und den weiteren Weg der Workflow-Automatisierung sicherstellen. Die unternehmensweiten BI- und KI-Funktionen von MTWO werden den Betrieb insgesamt noch zukunftssicherer gestalten. Andrew Skudder, CEO des zur RIB-Gruppe gehörenden Unternehmens RIB CCS: "Der derzeitige Status quo der Branche muss digitaler werden. Andernfalls wird die Baubranche in einer sich schnell entwickelnden Welt - in der Zusammenarbeit, Transparenz und digitale Innovation den Wandel vorantreiben - zurückbleiben. Als digitaler Vorreiter begann die Digitalisierungsreise der Barzani Gruppe schon vor einiger Zeit, aber getreu ihrem Innovationsgeist treibt sie die Erweiterung ihres digitalen Technologieportfolios kontinuierlich voran. Wir sind davon überzeugt, dass die Barzani Gruppe durch den Einsatz von Plattformtechnologien wie MTWO ihr Baugeschäft schneller und weiter in die Zukunft führen wird. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Roelof van den Berg und seinem Team auszubauen und unterstützen die Barzani Gruppe dabei - durch die konsequente Integration von virtuellen und physischen Bauprozessen - ihre Position auf dem Markt weiter zu stärken."



Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

