17. September 2020 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 28 / 2020) mit Fabcon Precast - einem Anbieter spezialisiert auf Betonfertigteile für Rechenzentren u.v.m. Memphis, Tennessee, 17. September 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags mit Fabcon Precast bekannt. Fabcon Precast ist ein führender Hersteller von strukturellen Betonfertigteil-Wandelementen mit vier strategisch platzierten Produktionsstätten in den USA und bietet eine Vielzahl von Fertigteillösungen für Rechenzentren, Logistikzentren, Verteilungszentren, das Gesundheitswesen, Firmenzentralen und dem Einzelhandel an. Das Unternehmen erweitert derzeit seine Produktionskapazitäten und musste infolgedessen seine Altsysteme durch eine unternehmensweite, cloudbasierte End-to-End-Plattform ersetzen. Es wurde eine verlässliche Lösung gesucht, um die Wachstumsziele des Unternehmens zu erreichen, ohne dabei das Ziel von Fabcon Precast zu gefährden, nämlich die Herstellung und Lieferung von Betonfertigteilplatten, die eine sichere, qualitativ hochwertige und kosten- sowie zeiteffiziente Konstruktion ermöglichen. Die Führungskräfte von Fabcon Precast entschieden sich für die iTWO-Plattform in der MTWO-Cloud, die speziell für die Bau- und Immobilienbranche ausgelegt ist. iTWO fungiert als zentrale Plattform und eliminiert so sämtliche Datensilos zwischen allen Beteiligten. Kim Capel, Vizepräsident Technical Services bei Fabcon: "Wir sind begeistert, dass wir mit der RIB, einem starken globalen Partner mit umfassender Erfahrung in der Fertigteilindustrie, zusammenarbeiten. Die iTWO-Plattform wird es uns ermöglichen, unsere Geschäftsprozesse zu transformieren und uns eine vollständige Systemintegration über unsere Unternehmens-, Fertigungs- und Außendienstprozesse hinweg zu ermöglichen, so dass wir eine skalierbare, flexible Lösung anbieten können. Das Führungsteam von RIB Americas ist überzeugt davon, dass die iTWO-Plattform es Fabcon Precast ermöglicht, ein integriertes und noch besseres Technologie-Ökosystem aufzubauen. Mickey A. Carr, CEO von RIB Americas: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Fabcon Precast. So erfolgreich, wie Fabcon Precast seit Jahrzehnten ist, wird es künftig in der Lage sein, mit RIBs cloud-basierter, voll integrierter 5D-iTWO-Plattform seine Projekte effizienter zu planen, zu verwalten und umzusetzen. Dies führt zu einem nachhaltigem Geschäftswachstum, ohne die ursprüngliche Vision und Mission zu gefährden und das alles in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeit". Stefan Maier, Geschäftsführer der RIB SAA: "Die Digitalisierung des Fertigteilmarktes macht große Schritte und Fabcon ist eines der führenden Unternehmen in den USA, das diesen Trend mit unserem kompletten Smart-Production Ökosystem anführt".

Über die RIB Gruppe



Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

