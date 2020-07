9:47 | 28.07.2020

DGAP-News: Ringmetall plant aufgrund von gutem Geschäftsverlauf unverändert hohe Dividende

- Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf weiterhin im Plan

- Vorstand schlägt unveränderte Dividende von 6 Cent je Aktie vor

- Veröffentlichung vorläufiger Halbjahreszahlen voraussichtlich am 6. August München, 28. Juli 2020 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, entwickelt sich im laufenden Geschäftsjahr weiterhin nach Plan. Aus diesem Grund wird der Vorstand der Gesellschaft ihren Aktionären im Rahmen der ersten virtuellen Hauptversammlung am 28. August 2020 eine unveränderte Dividendenausschüttung in Höhe von 0,06 EUR je Aktie vorschlagen. Damit beläuft sich die aktuelle Dividendenrendite der Ringmetall-Aktie auf Basis des gestrigen XETRA-Schlusskurses auf 2,6 Prozent. "Wir hatten unsere diesjährige Hauptversammlung von Mitte Juni auf Ende August verschoben, um besser abschätzen zu können, inwiefern eine Dividendenausschüttung vor dem Hintergrund von COVID-19 aus Liquiditätsaspekten vertretbar sei", erklärt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall AG. "Bisher kommen wir jedoch wirklich gut durch diese allgemeine Krise, sodass wir der Hauptversammlung wie im Vorjahr eine Dividende von 6 Cent vorschlagen werden. Auch für den weiteren Jahresverlauf sind wir entsprechend zuversichtlich." Das Unternehmen plant die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2020 für den 6. August. Es ist bereits absehbar, dass sich die aktuelle Unternehmensentwicklung nach wie vor im Rahmen des am 5. März veröffentlichten Gesamtjahresausblicks bewegt. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.



Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall AG

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von über 120 Millionen Euro im Jahr.

