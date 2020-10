7:29 | 12.10.2020

SFC Energy gewinnt Prof. Dr. Werner Tillmetz als wissenschaftlichen Berater für Wasserstoff-Technologien

SFC Energy gewinnt Prof. Dr. Werner Tillmetz als wissenschaftlichen Berater für Wasserstoff-Technologien



SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy gewinnt Prof. Dr. Werner Tillmetz als wissenschaftlichen Berater für Wasserstoff-Technologien Brunnthal/München, Deutschland, 12. Oktober 2020 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, weitet ihre Kompetenzen signifikant aus. Mit Prof. Dr. Werner Tillmetz gewinnt SFC Energy einen höchst renommierten und fachlich anerkannten Experten im Bereich nachhaltiger Energiekonzepte. Für den Brennstoffzellen-Pionier SFC Energy wird Prof. Dr. Tillmetz in erster Linie seine Expertise im Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolyse als wissenschaftlicher Berater einbringen. Prof. Dr. Tillmetz leitete von 2004 bis September 2018 als Mitglied des Vorstandes den Geschäftsbereich Elektrochemische Energietechnologien am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und gehört der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm an. Mehr als 20 Jahre prägte er den wissenschaftlichen Diskurs hinsichtlich umweltfreundlicher Energieversorgung und Antriebskonzepte. Zahlreiche verantwortliche Positionen in der Industrie zeugen von seinem tiefen Know-how. So trieb Prof. Dr. Tillmetz unter anderem die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bei der Daimler-Benz AG und Ballard Power Systems in Sachen Brennstoffzellen für die Elektromobilität voran. Bei der Süd‐Chemie AG leitete er das globale Katalysatorgeschäft für den Umwelt- und Energiebereich. Prof. Dr. Tillmetz genießt in der Branche höchstes Ansehen und gehört darüber hinaus zahlreichen Gremien wie der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE, Berlin) an. Zudem ist er im Beirat der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW, Berlin) und als Mitglied des Advisory Council der Emerald Ventures (Zürich) und des Science Council der Total SE (Paris) tätig. "Prof. Dr. Tillmetz bringt alle Kompetenzen mit, die wir bei der weiteren Realisierung unserer Wasserstoff-Strategie benötigen. Als national und international anerkannter Experte mit einem weltweiten Netzwerk stellt er eine enorme Bereicherung und Verstärkung für unser Team dar. Wir freuen uns mit ihm gemeinsam die Chancen, die uns die Wasserstoff- und die zugehörige Brennstoffzellen-Technologie bieten, beherzt zu ergreifen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. "Ich freue mich sehr über die großartige Aufgabe, die strategische und technologische Ausrichtung der SFC Energy AG im Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolyse mitgestalten zu dürfen. SFC Energy ist eines der erfolgreichsten Brennstoffzellenunternehmen weltweit, das sich zum Ziel gesetzt hat, mobile und stationäre Energieversorgung neu zu denken. So gesehen ist die SFC Energy AG für mich ein Perfect Fit", sagt Prof. Dr. Werner Tillmetz. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com. Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



